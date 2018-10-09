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Україна за чотири роки
скоротила імпорт газу вдвічі

Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:41

  Surfer написав:Точно так же повинна формуватися ціна на наш газ, що видобувається для населення, а не за схемами "роттердам +", подібно до вашої.

Немає питань, от тільки газ не видобувається для населення, а просто видобувається та продається тому, хто купить. І ринкова ціна буде височенька, не сумнівайтеся.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:54

  0mage0 написав:І ринкова ціна буде височенька

а откуда берётся "рыночная" цена в стране где рынок отсутствует?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:17

  0mage0 написав:
  Surfer написав:Точно так же повинна формуватися ціна на наш газ, що видобувається для населення, а не за схемами "роттердам +", подібно до вашої.

Немає питань, от тільки газ не видобувається для населення, а просто видобувається та продається тому, хто купить.


Это полная ерунда и нарушение конституции Украины

Статья 13 Конституции Украины гласит:

«Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу».
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:42

  Тракторист написав:
  0mage0 написав:І ринкова ціна буде височенька

а звідки береться "ринкова" ціна в країні де ринок відсутній? ...

Нізвідки не береться, звісно ж, немає ринку - немає і ціни, є директива; буде ринок - буде і ціна.

  Surfer написав:«Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу».[/b]

Я читав це. І як, по-вашому, це треба трактувати, що одночасно і мені і вам і ще 40 мільйонам громадян України одночасно належить вся земля, надра, повітря і вода? Тобто всі, хто має право власності на землю, незаконно нею володіють, адже вона належить народу, тобто всім, тобто нікому?
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:47

  0mage0 написав:Я читав це. І як, по-вашому, це треба трактувати, що одночасно і мені і вам і ще 40 мільйонам громадян України одночасно належить вся земля, надра, повітря і вода? Тобто всі, хто має право власності на землю, незаконно нею володіють, адже вона належить народу, тобто всім, тобто нікому?


уже опускаетесь до голимых манипуляций, изначально сделав манипуляционный вброс, нафтогазовый вы наш :

от тільки газ не видобувається для населення, а просто видобувається та продається тому, хто купить. І ринкова ціна буде височенька, не сумнівайтеся.


Речь идет о том что приоритет в праве использования надр , в частности газа является именно население, по конституции, а не всякие олигархи , как это есть сейчас, со своими схемами типа "роттердам +". Все это идет в нарушение конституции
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:50

  Surfer написав:Йдеться про те що пріоритет в праві використання надр, зокрема газу є саме населення, за конституцією, а не всякі олігархи, як це є зараз, зі своїми схемами типу "роттердам +". Все це йде в порушення конституції

Олігархи теж формально люди, громадяни України (і певно, ще 100500 країн, звісно), якщо вже на те пішло. То чому вони не мають права на надра?
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