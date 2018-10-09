Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

Немає питань, от тільки газ не видобувається для населення, а просто видобувається та продається тому, хто купить. І ринкова ціна буде височенька, не сумнівайтеся.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:41
Немає питань, от тільки газ не видобувається для населення, а просто видобувається та продається тому, хто купить. І ринкова ціна буде височенька, не сумнівайтеся.
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:54
а откуда берётся "рыночная" цена в стране где рынок отсутствует?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:17
Это полная ерунда и нарушение конституции Украины
Статья 13 Конституции Украины гласит:
«Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу».
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:42
Нізвідки не береться, звісно ж, немає ринку - немає і ціни, є директива; буде ринок - буде і ціна.
Я читав це. І як, по-вашому, це треба трактувати, що одночасно і мені і вам і ще 40 мільйонам громадян України одночасно належить вся земля, надра, повітря і вода? Тобто всі, хто має право власності на землю, незаконно нею володіють, адже вона належить народу, тобто всім, тобто нікому?
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:47
уже опускаетесь до голимых манипуляций, изначально сделав манипуляционный вброс, нафтогазовый вы наш :
Речь идет о том что приоритет в праве использования надр , в частности газа является именно население, по конституции, а не всякие олигархи , как это есть сейчас, со своими схемами типа "роттердам +". Все это идет в нарушение конституции
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:50
Олігархи теж формально люди, громадяни України (і певно, ще 100500 країн, звісно), якщо вже на те пішло. То чому вони не мають права на надра?
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