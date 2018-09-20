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Нідерланди розробили систему
обов'язкової реєстрації...

Нідерланди розробили систему обов'язкової реєстрації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 11:04

Нідерланди розробили систему обов'язкової реєстрації...

Пропонуємо до обговорення:
Нідерланди мають намір ввести систему обов'язкової реєстрації нерухомості, яку власники здають в оренду туристам.

Дивися повний текст Нідерланди розробили систему обов'язкової реєстрації житла для туристів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 11:04

повідомляти муніципалітету про кількість днів, на які здається житло. Сам термін спочатку був обмежений 60 днями, а з наступного року взагалі скоротиться до 30 днів.

А що це за строк? Це максимальна кількість днів на яку можна здати одному клієнту, чи кількість днів на рік, яку власник житла може здавати?
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