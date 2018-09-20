Нідерланди мають намір ввести систему обов'язкової реєстрації нерухомості, яку власники здають в оренду туристам.
Дивися повний текст Нідерланди розробили систему обов'язкової реєстрації житла для туристів.
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Додано: Нед 30 вер, 2018 11:04
Нідерланди розробили систему обов'язкової реєстрації...
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Дивися повний текст Нідерланди розробили систему обов'язкової реєстрації житла для туристів.
Додано: Нед 30 вер, 2018 11:04
А що це за строк? Це максимальна кількість днів на яку можна здати одному клієнту, чи кількість днів на рік, яку власник житла може здавати?
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