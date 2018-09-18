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Від $24 до 175 тис.: порівняли
ціни на квартири у різних...

Від $24 до 175 тис.: порівняли ціни на квартири у різних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 11:31

Від $24 до 175 тис.: порівняли ціни на квартири у різних...

Пропонуємо до обговорення:
Найдорожче нерухомість коштує у Печерському районі столиці.

Дивися повний текст Від $24 до 175 тис.: порівняли ціни на квартири у різних районах Києва (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 11:32

сезонное подорожание до 16%??? Эти специалисты явно не в себе)
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