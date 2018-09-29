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Заощадження українців у 2 кв
2018 року зросли на 13 млрд грн

Заощадження українців у 2 кв 2018 року зросли на 13 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 14:20

Заощадження українців у 2 кв 2018 року зросли на 13 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Доходи населення України в квітні-червні 2018 року склали 758,6 млрд грн, витрати – 745,6 млрд грн, заощадження українців збільшилися на 13 млрд грн.

Дивися повний текст Заощадження українців у 2 кв 2018 року зросли на 13 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 14:20

"в расчете на одного человека" - это на одного жителя страны или на одного работающего? это как говорят в Одессе две большие разницы...
Cler
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