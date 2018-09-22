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Кількість активних
bitcoin-гаманців б'є рекорди

Кількість активних bitcoin-гаманців б'є рекорди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 17:49

Кількість активних bitcoin-гаманців б'є рекорди

Пропонуємо до обговорення:
Ось уже кілька місяців на криптовалютному ринку спостерігається спад. Можна було б припустити, що кількість користувачів цієї криптовалюти і кількість активних bitcoin-гаманців також падає.

Дивися повний текст Кількість активних bitcoin-гаманців б'є рекорди.
R2
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