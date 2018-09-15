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Xiaomi випустила свій новий кнопковий телефон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 вер, 2018 18:09
Пропонуємо до обговорення:
На початку минулого місяця компанія Xiaomi почала збирати гроші на свій перший кнопковий телефон Qin AI Phone.
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