Це залежатиме від заповнюваності поїздів.
Дивися повний текст З нового року вартість проїзду в поїзді \"Чотири столиці\" можуть знизити.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 08:44
З нового року вартість проїзду в поїзді "Чотири столиці"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З нового року вартість проїзду в поїзді \"Чотири столиці\" можуть знизити.
Додано: Пон 01 жов, 2018 09:04
Поезд 31 Киев - Рига ходит пока раз в неделю.
На 4.10.18 свободных мест:
люкс - 14
купе - 153
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