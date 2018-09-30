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З нового року вартість проїзду в
поїзді "Чотири столиці"...

З нового року вартість проїзду в поїзді "Чотири столиці"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 08:44

З нового року вартість проїзду в поїзді "Чотири столиці"...

Пропонуємо до обговорення:
Це залежатиме від заповнюваності поїздів.

Дивися повний текст З нового року вартість проїзду в поїзді \"Чотири столиці\" можуть знизити.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 08:44

Білетів немає, а вагони пусті
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 09:04

  vitaliygoodlife написав:Білетів немає, а вагони пусті


Поезд 31 Киев - Рига ходит пока раз в неделю.
На 4.10.18 свободных мест:
люкс - 14
купе - 153

https://booking.uz.gov.ua/?from=2200001&to=2500001&date=2018-10-04&time=00%3A00&url=train-list
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