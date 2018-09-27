Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі "Українського радіо", повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Дивися повний текст Кличко розповів, коли відремонтують Хрещатик.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 08:46
Кличко розповів, коли відремонтують Хрещатик
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Дивися повний текст Кличко розповів, коли відремонтують Хрещатик.
Додано: Пон 01 жов, 2018 08:46
Наверное инфраструктура к нам придет с новым мэром, точнее, надежда на инфраструктуру (дороги, мосты, метро, развязки
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