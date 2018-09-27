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Кличко розповів, коли
відремонтують Хрещатик

Кличко розповів, коли відремонтують Хрещатик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 08:46

Кличко розповів, коли відремонтують Хрещатик

Пропонуємо до обговорення:
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі "Українського радіо", повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Дивися повний текст Кличко розповів, коли відремонтують Хрещатик.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 08:46

Наверное инфраструктура к нам придет с новым мэром, точнее, надежда на инфраструктуру (дороги, мосты, метро, развязки
Rainbow
 
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