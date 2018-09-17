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Китайська компанія Baidu
представила миттєвий...

Китайська компанія Baidu представила миттєвий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 09:16

Китайська компанія Baidu представила миттєвий...

Пропонуємо до обговорення:
Пристрій здатний швидко сприймати усне мовлення і перекладати його на іншу мову.

Дивися повний текст Китайська компанія Baidu представила миттєвий кишеньковий перекладач.
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