Найбільший в Європі будівельний концерн Strabag зацікавлений в будівництві доріг в Україні.
Дивися повний текст Австрійська Strabag може зайти в Україну до кінця року - Омелян.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 жов, 2018 09:47
Австрійська Strabag може зайти в Україну до кінця року -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Австрійська Strabag може зайти в Україну до кінця року - Омелян.
Додано: Пон 01 жов, 2018 09:47
Господи, что будет с нашими дорогами?))
Возможно это:
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:14
Re: Австрійська Strabag може зайти в Україну до кінця року -
Кстати, эта контора на треть Дерипаске принадлежит.
Прокремлевский тролль.
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|