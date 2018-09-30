RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Австрійська Strabag може зайти
в Україну до кінця року -...

Австрійська Strabag може зайти в Україну до кінця року -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 09:47

Австрійська Strabag може зайти в Україну до кінця року -...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший в Європі будівельний концерн Strabag зацікавлений в будівництві доріг в Україні.

Дивися повний текст Австрійська Strabag може зайти в Україну до кінця року - Омелян.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84792
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 09:47

Господи, что будет с нашими дорогами?))
Возможно это: https://youtu.be/YvH2rKSntXM
сосед
 
Повідомлень: 131
З нами з: 01.08.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:14

Re: Австрійська Strabag може зайти в Україну до кінця року -

Кстати, эта контора на треть Дерипаске принадлежит.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3491
З нами з: 06.08.10
Подякував: 857 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко: у мене бізнесу в Росії немає і бути не може
R2 » Пон 01 жов, 2018 10:37
2 25
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 10:46
p_a_l
З нового року вартість проїзду в поїзді "Чотири столиці"...
R2 » Пон 01 жов, 2018 08:44
3 57
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 10:17
cannabis_ua
Вчені створили пристрій, який може заряджати смартфон за...
R2 » Сер 19 вер, 2018 21:04
2 134
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 вер, 2018 21:57
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.