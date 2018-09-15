RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Парковка в українських
аеропортах: названо найдешевші...

Парковка в українських аеропортах: названо найдешевші...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:02

Парковка в українських аеропортах: названо найдешевші...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше свої цінниками здивували київські «Жуляни».

Дивися повний текст Парковка в українських аеропортах: названо найдешевші місця (таблиця).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84792
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:02

помилка в тексті - згідно таблички: тиждень в Жулянах коштуватиме не 2100грн а 210грн
vitalik_moroz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:12

Re: Парковка в українських аеропортах: названо найдешевші...

Это в Жулянах такие цены посуточно?
Гыгыгы.
Там почасовая 40 грн, кажется, и двое суток будут рассчитаны как 40*48.
Я в пятницу в Германию на выходные летал, так на ближайшей заправке сунул дядьке 200 грн, загнал ее в угол, где никому не мешала и вообще ок.
Кормить этих зажранных ушлепокв нет никакого желания.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3491
З нами з: 06.08.10
Подякував: 857 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки платять європейці за дороги: названо актуальні... 1, 2
R2 » Нед 23 вер, 2018 14:43
10 384
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 14:37
Ірина_
На українських дорогах звузили смуги руху: експерт... 1, 2
R2 » Чет 20 вер, 2018 21:58
17 784
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 вер, 2018 08:27
katso
Понад 22% українських заробітчан у Польщі хотіли б...
R2 » Суб 15 вер, 2018 12:02
3 390
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 вер, 2018 00:03
galex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.