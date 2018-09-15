Найбільше свої цінниками здивували київські «Жуляни».
Дивися повний текст Парковка в українських аеропортах: названо найдешевші місця (таблиця).
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Додано: Пон 01 жов, 2018 10:02
Парковка в українських аеропортах: названо найдешевші...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парковка в українських аеропортах: названо найдешевші місця (таблиця).
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:02
помилка в тексті - згідно таблички: тиждень в Жулянах коштуватиме не 2100грн а 210грн
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:12
Re: Парковка в українських аеропортах: названо найдешевші...
Это в Жулянах такие цены посуточно?
Гыгыгы.
Там почасовая 40 грн, кажется, и двое суток будут рассчитаны как 40*48.
Я в пятницу в Германию на выходные летал, так на ближайшей заправке сунул дядьке 200 грн, загнал ее в угол, где никому не мешала и вообще ок.
Кормить этих зажранных ушлепокв нет никакого желания.
Прокремлевский тролль.
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