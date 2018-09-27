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Парцхаладзе обіцяє за 10 років
велодоріжки на всіх дорогах

Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:23

Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах

Пропонуємо до обговорення:
Вже через 10 років всі дороги України мають бути облаштовані велодоріжками.

Дивися повний текст Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:24

он рассчитывает еще 10лет просидеть возле кормушки ?... нет.. просто ездит по ушам...
germ
 
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