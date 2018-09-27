Вже через 10 років всі дороги України мають бути облаштовані велодоріжками.
Дивися повний текст Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 10:23
Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах.
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:24
он рассчитывает еще 10лет просидеть возле кормушки ?... нет.. просто ездит по ушам...
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