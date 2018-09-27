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Парцхаладзе обіцяє за 10 років
велодоріжки на всіх дорогах

Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:23

Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах

Пропонуємо до обговорення:
Вже через 10 років всі дороги України мають бути облаштовані велодоріжками.

Дивися повний текст Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах.
R2
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он рассчитывает еще 10лет просидеть возле кормушки ?... нет.. просто ездит по ушам...
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:02

Re: Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорог

Это как? Отобрать полосу у автомобилистов для того чтобы раз в час проехал велосипед?
Эти идиоты разметку нормально сделать не могут. Киев ул Закревского 18-20.
На стоянку ресторана Гегути Закревского 20 с противоположной полосы есть заезд, а на Новую Почту Закревского 18 с противоположной полосы заезда нет, сплошная линия. Для того чтобы заехать с противоположки нужно заезжать во дворы разворачиваться.
На стоянку Гегути за день заедет 5 авто, на Новую почту и СТО 200 авто. Где логика?
Возможно будут стоять за воротами перед СТО и бомбить тех кто нарушает через сплошную.
p_a_l
 
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все правильно. надо постепенно вытеснять автомобилистов из городского трафика.
uott
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 18:58

Re: Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорог

  p_a_l написав:Это как? Отобрать полосу у автомобилистов для того чтобы раз в час проехал велосипед?

Вот это пригорает! Велосипедистов в Киеве мало именно из-за больных водителей, 99% которых ПДД в жизни не видели.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:33

Re: Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорог

  p_a_l написав:Это как? Отобрать полосу у автомобилистов для того чтобы раз в час проехал велосипед?

Чукча не читатєль? Велодоріжки будуть проектуватися при прокладанні НОВИХ доріг. А на рахунок вже існуючих, то права смуга і так майже скрізь заставлена різними коритами, прибравши які можна отримати чудові велодоріжки.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:35

в Киеве уже есть идиотские варианты организации велодвижения по полосам общественного транспорта...
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:12

  p_a_l написав:Это как? Отобрать полосу у автомобилистов для того чтобы раз в час проехал велосипед?
а почему бы нет ? как еще бороться с пробками ? наши люди даже мусор вывозят на авто и в булочную за углом в 200 метрах на авто ездят ...как еще их вразумить ? или надо настроить еще больше развязок автодорог что бы их захламили те кто от собственного ожирения не может пройти сам 200 метров в магазин за хлебушком ? Или не может \ жлобится нищеброд купить место на парковке и паркуется на газоне перед домом потому что парковка аж в 400 метрах от дома ... и стоит 400 грн\ мес ( Львов) ? Я за то что бы в центр города въезд для НЕ коммерческого транспорта был платным ... товар в центр подвезти - можно, а вот личный транспорт например имеет право заехать в центр города за $2 :twisted: + парковку пусть оплатит ...
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 23:20

Скорее всего будет отделена сплошной линией полоса.
А как по трассам и сёлам?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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