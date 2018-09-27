Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах

Додано: Пон 01 жов, 2018 20:12

p_a_l написав: Это как? Отобрать полосу у автомобилистов для того чтобы раз в час проехал велосипед? Это как? Отобрать полосу у автомобилистов для того чтобы раз в час проехал велосипед?

а почему бы нет ? как еще бороться с пробками ? наши люди даже мусор вывозят на авто и в булочную за углом в 200 метрах на авто ездят ...как еще их вразумить ? или надо настроить еще больше развязок автодорог что бы их захламили те кто от собственного ожирения не может пройти сам 200 метров в магазин за хлебушком ? Или не может \ жлобится нищеброд купить место на парковке и паркуется на газоне перед домом потому что парковка аж в 400 метрах от дома ... и стоит 400 грн\ мес ( Львов) ? Я за то что бы в центр города въезд для НЕ коммерческого транспорта был платным ... товар в центр подвезти - можно, а вот личный транспорт например имеет право заехать в центр города за $2+ парковку пусть оплатит ...