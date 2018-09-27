Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах
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Сам Парцхаладзе обещает, 10 лет говорит нужно подождать... Верю-верю...
Прям читаешь все эти "новости из будущего" и радуешься: - Гройсман в следующем году обещает новые “скорые” и повышение зарплат врачам - Кличко в следующем обещает ремонт Крещатика - министр ЖКХ Парцхаладзе через 10 лет обещает велодорожки везде - Киевсовет обещает через два года 100 тысяч новых парковок - Омелян обещает автобаны, аэропорты и гиперлупы - Рева обещает через-четыре года украинские зарплаты равные польским - Порошенко обещает поднять зарплаты военным и вернуть Крым - Сурун обещает дешевые лекарства - Аваков обещает пересажать янтарную мафию
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Велодорожка это признак распила. В Киеве устроили "велодорожки" - провели краской линию на тротуаре. Сколько под это денег списали - бог его знает. Видать закончились уже или просто еще надо. Как велосипедист с более чем 10-летним стажем - Киев, правобережный, не годится для массового велосипедного движения в силу крутого рельефа. Только хорошо подготовленный человек может и, главное, захочет, ежедневно катать там на работу и тд. Настоящая велоинфраструкута требует колоссальных изменений в системе парковки прежде всего, построения настоящих велодорожек, а не тупого отделения части тротуара, сниженных бодюров и так далее. Нет смысла вообще в Киеве заниматься всем этим ради сотни-другой байкеров. Есть смысл этим заниматься ради очеловечивания облика города, прежде всего центра, но с прицелом больше на пешеходов, чем велосипедистов.