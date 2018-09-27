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Парцхаладзе обіцяє за 10 років
велодоріжки на всіх дорогах

Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:14

Сам Парцхаладзе обещает, 10 лет говорит нужно подождать... Верю-верю...

Прям читаешь все эти "новости из будущего" и радуешься:
- Гройсман в следующем году обещает новые “скорые” и повышение зарплат врачам
- Кличко в следующем обещает ремонт Крещатика
- министр ЖКХ Парцхаладзе через 10 лет обещает велодорожки везде
- Киевсовет обещает через два года 100 тысяч новых парковок
- Омелян обещает автобаны, аэропорты и гиперлупы
- Рева обещает через-четыре года украинские зарплаты равные польским
- Порошенко обещает поднять зарплаты военным и вернуть Крым
- Сурун обещает дешевые лекарства
- Аваков обещает пересажать янтарную мафию
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:36

Shram ехидно, но где-то справедливо))
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:05

Re: Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорог

Велодорожка это признак распила.
В Киеве устроили "велодорожки" - провели краской линию на тротуаре.
Сколько под это денег списали - бог его знает.
Видать закончились уже или просто еще надо.
Как велосипедист с более чем 10-летним стажем - Киев, правобережный, не годится для массового велосипедного движения в силу крутого рельефа.
Только хорошо подготовленный человек может и, главное, захочет, ежедневно катать там на работу и тд.
Настоящая велоинфраструкута требует колоссальных изменений в системе парковки прежде всего, построения настоящих велодорожек, а не тупого отделения части тротуара, сниженных бодюров и так далее.
Нет смысла вообще в Киеве заниматься всем этим ради сотни-другой байкеров.
Есть смысл этим заниматься ради очеловечивания облика города, прежде всего центра, но с прицелом больше на пешеходов, чем велосипедистов.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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