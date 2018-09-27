Парцхаладзе обіцяє за 10 років велодоріжки на всіх дорогах

Додано: Вів 02 жов, 2018 08:14

Сам Парцхаладзе обещает, 10 лет говорит нужно подождать... Верю-верю...



Прям читаешь все эти "новости из будущего" и радуешься:

- Гройсман в следующем году обещает новые “скорые” и повышение зарплат врачам

- Кличко в следующем обещает ремонт Крещатика

- министр ЖКХ Парцхаладзе через 10 лет обещает велодорожки везде

- Киевсовет обещает через два года 100 тысяч новых парковок

- Омелян обещает автобаны, аэропорты и гиперлупы

- Рева обещает через-четыре года украинские зарплаты равные польским

- Порошенко обещает поднять зарплаты военным и вернуть Крым

- Сурун обещает дешевые лекарства

- Аваков обещает пересажать янтарную мафию