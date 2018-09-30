Уряд розраховує на зростання економіки в наступному році на рівні 3% і інфляції - менше 8%.
Дивися повний текст В уряді шукають \"м'яке рішення\" щодо боргових зобов'язань України.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 10:36
В уряді шукають "м'яке рішення" щодо боргових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді шукають \"м'яке рішення\" щодо боргових зобов'язань України.
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