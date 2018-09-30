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Порошенко: у мене бізнесу в
Росії немає і бути не може

Порошенко: у мене бізнесу в Росії немає і бути не може
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:37

Порошенко: у мене бізнесу в Росії немає і бути не може

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко заявив, що ні про який його бізнес у Росії не може бути мови.

Дивися повний текст Порошенко: у мене бізнесу в Росії немає і бути не може.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:37

кто-то еще ему верит?
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:46

Re: Порошенко: у мене бізнесу в Росії немає і бути не може

У него скоро и в Украине не будет. Вертолетов всем здрыснуть хватит?
Почем Кузня?
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