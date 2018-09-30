Президент України Петро Порошенко заявив, що ні про який його бізнес у Росії не може бути мови.
Дивися повний текст Порошенко: у мене бізнесу в Росії немає і бути не може.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 10:37
Порошенко: у мене бізнесу в Росії немає і бути не може
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: у мене бізнесу в Росії немає і бути не може.
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:46
Re: Порошенко: у мене бізнесу в Росії немає і бути не може
У него скоро и в Украине не будет. Вертолетов всем здрыснуть хватит?
Почем Кузня?
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