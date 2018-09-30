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Гройсман обіцяє нові "швидкі"
та підвищення зарплат...

Гройсман обіцяє нові "швидкі" та підвищення зарплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:39

Гройсман обіцяє нові "швидкі" та підвищення зарплат...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Facebook.

Дивися повний текст Гройсман обіцяє нові \"швидкі\" та підвищення зарплат лікарям екстреної медицини.
R2
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новая скорая - это очередной откат...
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