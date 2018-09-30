Про це написав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Facebook.
Дивися повний текст Гройсман обіцяє нові \"швидкі\" та підвищення зарплат лікарям екстреної медицини.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 10:39
Гройсман обіцяє нові "швидкі" та підвищення зарплат...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман обіцяє нові \"швидкі\" та підвищення зарплат лікарям екстреної медицини.
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