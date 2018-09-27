Про це повідомляє New York Times.
Дивися повний текст У США прийняли рішення щодо засновника Tesla.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 11:56
У США прийняли рішення щодо засновника Tesla
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Дивися повний текст У США прийняли рішення щодо засновника Tesla.
Додано: Пон 01 жов, 2018 11:56
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Тем временем ресурс Electrek, ссылаясь на проверенных информаторов, сообщает, что по состоянию на 28 сентября Tesla выполнила, а точнее даже немного перевыполнила план и произвела по итогам минувшего квартала около 51 тыс. автомобилей Model 3 (планировалось не менее 50 тыс. штук).
Сообщается, что с момента старта производства Tesla суммарно выпустила около 77400 электромобилей Model 3, тогда как объемы производства на завершающей неделе квартала составили 6700 штук. То есть, да, с большой вероятностью, ранее поставленная цель — выйти на объемы выпуска 6000 штук – достигнута.
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