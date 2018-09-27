RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У США прийняли рішення
щодо засновника Tesla

У США прийняли рішення щодо засновника Tesla
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:56

У США прийняли рішення щодо засновника Tesla

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє New York Times.

Дивися повний текст У США прийняли рішення щодо засновника Tesla.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84807
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:56

Хорошая новость - Маск остается СЕО Тесла.
Тем временем ресурс Electrek, ссылаясь на проверенных информаторов, сообщает, что по состоянию на 28 сентября Tesla выполнила, а точнее даже немного перевыполнила план и произвела по итогам минувшего квартала около 51 тыс. автомобилей Model 3 (планировалось не менее 50 тыс. штук).
Сообщается, что с момента старта производства Tesla суммарно выпустила около 77400 электромобилей Model 3, тогда как объемы производства на завершающей неделе квартала составили 6700 штук. То есть, да, с большой вероятностью, ранее поставленная цель — выйти на объемы выпуска 6000 штук – достигнута.
avax
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 16.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 12:13

Элегантный ход Маска в подготовке к сливу компании перед ее банкротством
irina_ruz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:17

  irina_ruz написав:Элегантный ход Маска в подготовке к сливу компании перед ее банкротством

Какое банкроство ? Tesla уже не просто лидер на рынке, а продолжает и дальше бить рекорды по темпам роста производства, потому и на нее валится шквал заказухи и дезы.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 876
З нами з: 27.08.15
Подякував: 482 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:33

Лидер по убыткам?
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13813
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:06

Re: У США прийняли рішення щодо засновника Tesla

BBC написав:Лидер по убыткам?
Надо отдать должное, Маск талантливейший Остап Бендер этого века, даже больше он гениален.
freeze
4
 
Повідомлень: 8155
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2316 раз.
Подякували: 3222 раз.
 
Профіль
12
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:07

  BBC написав:Лидер по убыткам?


Я могу назвать еще одну компанию, которая была лидером по убыткам - "амазон" называется.

Наверное никто и не слышал о таком неудачнике...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2907
З нами з: 07.04.17
Подякував: 232 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:45

BBC, все зависит от того как воспринимать убытки и за счет чего они генерируются :-)
dotster
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 18.10.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді шукають "м'яке рішення" щодо боргових...
R2 » Пон 01 жов, 2018 10:36
0 33
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 10:36
R2
У США порушили справу проти голови Tesla Маска
R2 » П'ят 28 вер, 2018 14:20
1 40
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 вер, 2018 14:20
swan forever
Зубко розповів, коли Кабмін може ухвалити рішення про...
R2 » Чет 27 вер, 2018 08:44
2 88
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 09:27
cccp30000

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.