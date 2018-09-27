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У США прийняли рішення
щодо засновника Tesla

У США прийняли рішення щодо засновника Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:14

  Sommer написав:
  BBC написав:Лидер по убыткам?


Я могу назвать еще одну компанию, которая была лидером по убыткам - "амазон" называется.

Наверное никто и не слышал о таком неудачнике...


а еще фейсбук - пустышка без прибыли, по завышенной цене 18 долларов за акцию :) тут все такие эксперты :) по факту мы увидим расцвет теслы в 2019 году, убытки были только потому что очень много вкладывали в развитие производства.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:15

  freeze написав:
  alex_dvornichenko написав:Это наша совковая ментальность, если бизнес не окупился за год, это провал.


А если бизнес убыточный уже 12 лет, это победа?


если цена бизнеса выросла кратно - таки да, победа
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:43

Вчера был черный день для ваты

На фоне досудебного соглашения Маска с SEC и рекорда по производству машин в 3 квартале акции Тесла выросли на 17%.

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