У США прийняли рішення щодо засновника Tesla

а еще фейсбук - пустышка без прибыли, по завышенной цене 18 долларов за акцию тут все такие эксперты по факту мы увидим расцвет теслы в 2019 году, убытки были только потому что очень много вкладывали в развитие производства.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 10:14
а еще фейсбук - пустышка без прибыли, по завышенной цене 18 долларов за акцию тут все такие эксперты по факту мы увидим расцвет теслы в 2019 году, убытки были только потому что очень много вкладывали в развитие производства.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 02 жов, 2018 10:15
если цена бизнеса выросла кратно - таки да, победа
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 02 жов, 2018 10:43
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