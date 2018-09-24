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Українці стали менше
їздити на роботу до Польщі

Українці стали менше їздити на роботу до Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 12:44

Українці стали менше їздити на роботу до Польщі

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі на чверть скоротилася кількість запрошень на роботу для українців.

Дивися повний текст Українці стали менше їздити на роботу до Польщі.
R2
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Врятлі а от в інші країни ЄС точно
oleksandr_dyshlyuk
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