У Польщі на чверть скоротилася кількість запрошень на роботу для українців.
Дивися повний текст Українці стали менше їздити на роботу до Польщі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 12:44
Українці стали менше їздити на роботу до Польщі
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Дивися повний текст Українці стали менше їздити на роботу до Польщі.
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