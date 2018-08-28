Змінилися умови за ставками для депозитів у Таскомбанку. Тепер там до 19% річних.
Дивися повний текст Таскомбанк змінив умови за депозитом «Прибутковий».
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Додано: Пон 01 жов, 2018 13:43
Таскомбанк змінив умови за депозитом «Прибутковий»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Таскомбанк змінив умови за депозитом «Прибутковий».
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