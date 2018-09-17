Універсал банк збільшує ставки за депозитами.
Дивися повний текст Універсал банк збільшує ставки за депозитами.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 13:45
Універсал банк збільшує ставки за депозитами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Універсал банк збільшує ставки за депозитами.
Додано: Пон 01 жов, 2018 13:45
І знову Тигипко шукає гроші на вибори, така ж новина на правах реклами і про ТАС банк :-)
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