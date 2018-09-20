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Шахраї вкрали нерухомість Платинум Банку на 100 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 жов, 2018 15:35
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Дивися повний текст Шахраї вкрали нерухомість Платинум Банку на 100 мільйонів
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Додано: Пон 01 жов, 2018 15:35
Це зрада чи перемога?
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