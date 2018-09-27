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"Бюджет бідності":
Тимошенко розкритикувала...

"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:56

"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Пропонуємо до обговорення:
Юлія Тимошенко критикує проект державного бюджету на 2019 рік, називаючи його бюджетом стагнації, бідності, боргової залежності та підвищення тарифів.

Дивися повний текст \"Бюджет бідності\": Тимошенко розкритикувала запропонований урядом проект держбюджету-2019.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:56

Никогда не было, и тут опять. "Бюджет бедности" - эту фразу она же уже юзала на позапрошлых выборах, когда янык с азировым гребли кредиты, которые сейчас нас душат. Бедности как раз было меньше, потому что проедали то, что мы отдаем сейчас.
Где подпись - на правах рекламы ?
Теперь в новостной ленте на фананс будут цитаты из ВР всех кандидатов в Президенты, или главной популистки и демагога ?!
Востаннє редагувалось locustsucol в Пон 01 жов, 2018 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:57

цей бюджет залишає валовий внутрішній продукт країни практично нижче плінтуса, на 36,5% нижче у валютному вимірі, ніж він був у 2013 році

Не знав, що можна ухвалити в бюджеті ВВП який хочеться :) Давайте на рівні США ухвалимо бюджет :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 16:04

на фананс уа завезли джинсу від юлі. напевно, і сюди перестану заходити
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 16:49

Зачем нам нужен кандидат, который не разбирается в экономике?

Юля не знает о "налоге на выведенный капитал", который принимается, в том числе, для "деофшоризации"?
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 16:56

Эпичная картинка:
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 16:58

бабуля возьмет давнего партнера мертвечука в свой список?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:09

Я бы скорее назвал это "бюджетом популизма".
Потому как ни по доходам, ни тем более по расходам его выполнить будет невозможно(если только не обваливать гривну к 35-40).
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:11

Уважаемые порохоботы, почему Порошенку так не нравится Тимошенко?
Ведь если выберут другого президента (чем Тимошенко) - ему может быть очень плохо.
Если Порошенко будет выдвигать свою кандидатуру его будут просто помоями поливать на всех форумах. К выборам и телеканалы подключатся, которым постоянно угрожают отозвать лицензию.
Как по мне Тимошенко для него более-менее нормальный вариант.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:13

  0mage0 написав:
цей бюджет залишає валовий внутрішній продукт країни практично нижче плінтуса, на 36,5% нижче у валютному вимірі, ніж він був у 2013 році

Не знав, що можна ухвалити в бюджеті ВВП який хочеться :) Давайте на рівні США ухвалимо бюджет :)

Вона заплуталася, чи її перекрутили.
Хотіла сказати що ВВП у нас постійно падає в доларовому еквіваленті.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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