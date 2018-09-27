"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

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Никогда не было, и тут опять. "Бюджет бедности" - эту фразу она же уже юзала на позапрошлых выборах, когда янык с азировым гребли кредиты, которые сейчас нас душат. Бедности как раз было меньше, потому что проедали то, что мы отдаем сейчас. Где подпись - на правах рекламы ? Теперь в новостной ленте на фананс будут цитаты из ВР всех кандидатов в Президенты, или главной популистки и демагога ?!
Востаннє редагувалось locustsucol в Пон 01 жов, 2018 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Уважаемые порохоботы, почему Порошенку так не нравится Тимошенко? Ведь если выберут другого президента (чем Тимошенко) - ему может быть очень плохо. Если Порошенко будет выдвигать свою кандидатуру его будут просто помоями поливать на всех форумах. К выборам и телеканалы подключатся, которым постоянно угрожают отозвать лицензию. Как по мне Тимошенко для него более-менее нормальный вариант.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
цей бюджет залишає валовий внутрішній продукт країни практично нижче плінтуса, на 36,5% нижче у валютному вимірі, ніж він був у 2013 році
Не знав, що можна ухвалити в бюджеті ВВП який хочеться Давайте на рівні США ухвалимо бюджет
Вона заплуталася, чи її перекрутили. Хотіла сказати що ВВП у нас постійно падає в доларовому еквіваленті.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.