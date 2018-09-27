"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Додано: Пон 01 жов, 2018 17:11

Уважаемые порохоботы, почему Порошенку так не нравится Тимошенко?

Ведь если выберут другого президента (чем Тимошенко) - ему может быть очень плохо.

Если Порошенко будет выдвигать свою кандидатуру его будут просто помоями поливать на всех форумах. К выборам и телеканалы подключатся, которым постоянно угрожают отозвать лицензию.

Как по мне Тимошенко для него более-менее нормальный вариант.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.