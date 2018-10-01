"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Додано: Пон 01 жов, 2018 19:25

Faceless написав: Це за яких ідіотів треба мати людей, щоби вважати, що ВВП визначається прийнятим бюджетом? Це за яких ідіотів треба мати людей, щоби вважати, що ВВП визначається прийнятим бюджетом?

Да, это просто Юля говорит с электоратом простым языком - мизерное увеличение ВВП из-за того, что в стране толком не идут реформы, если не называть конечно повсеместное повышение цен и тарифов за реформы, не приведет к изменению вашей жизни в следующем году.Это как митинг - Вы хотите жить как сегодня? - Неееееееет. Вы хотите перемен? - Даааааааа. И тут врубается Витя Цой - Перемен требуют наши сердца, и сразу много зажигалок включаются, в смысле сейчас смартфонов, люди чувствуют эмоциональный подъем. Драйв.Так и становятся президентами, или вы думаете Садовой когда нибудь станет президентом, да никогда, он как начинает говорить, половина сразу засыпает.Как Порошенко стал президентом, уже забыли, посмотрите видео предвыборных митингов -1000 гривен в день! Когда? Запиши - 26 мая!Почему Трамп стал Президентом - он зажег сердца, Клинтон просто скучная гимназистка через это, и только через это она и проиграла.