"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
nap_qwerty написав:Я від неї «чуші» не чув. Розкажіть.
Та важко знайти хочь щось адекватне. Хоч би й перша її цитата у самій новині - "цей бюджет залишає валовий внутрішній продукт країни практично нижче плінтуса", "Якщо порівняти валовий внутрішній дохід на душу населення, який запропонований цим бюджетом...". Це за яких ідіотів треба мати людей, щоби вважати, що ВВП визначається прийнятим бюджетом? А чого б у бюджеті не написати курс 5, ріст ВВП на 150% - і все одразу стане добре. Послухайте із відео вище (Щура), на самому початку її виступ. Суцільний ідіотизм. "ІТ принтери" тільки чого вартують.
nap_qwerty написав:У порівнянні з іншими кандидатами
Faceless написав:Це за яких ідіотів треба мати людей, щоби вважати, що ВВП визначається прийнятим бюджетом?
Да, это просто Юля говорит с электоратом простым языком - мизерное увеличение ВВП из-за того, что в стране толком не идут реформы, если не называть конечно повсеместное повышение цен и тарифов за реформы, не приведет к изменению вашей жизни в следующем году. Это как митинг - Вы хотите жить как сегодня? - Неееееееет. Вы хотите перемен? - Даааааааа. И тут врубается Витя Цой - Перемен требуют наши сердца, и сразу много зажигалок включаются, в смысле сейчас смартфонов, люди чувствуют эмоциональный подъем. Драйв. Так и становятся президентами, или вы думаете Садовой когда нибудь станет президентом, да никогда, он как начинает говорить, половина сразу засыпает. Как Порошенко стал президентом, уже забыли, посмотрите видео предвыборных митингов - 1000 гривен в день! Когда? Запиши - 26 мая! Почему Трамп стал Президентом - он зажег сердца, Клинтон просто скучная гимназистка через это, и только через это она и проиграла.
Faceless написав:Це за яких ідіотів треба мати людей, щоби вважати, що ВВП визначається прийнятим бюджетом?
Да, это просто Юля говорит с электоратом простым языком - мизерное увеличение ВВП из-за того, что в стране толком не идут реформы, если не называть конечно повсеместное повышение цен и тарифов за реформы, не приведет к изменению вашей жизни в следующем году. Это как митинг - Вы хотите жить как сегодня? - Неееееееет. Вы хотите перемен? - Даааааааа. И тут врубается Витя Цой - Перемен требуют наши сердца, и сразу много зажигалок включаются, в смысле сейчас смартфонов, люди чувствуют эмоциональный подъем. Драйв. Так и становятся президентами, или вы думаете Садовой когда нибудь станет президентом, да никогда, он как начинает говорить, половина сразу засыпает. Как Порошенко стал президентом, уже забыли, посмотрите видео предвыборных митингов - 1000 гривен в день! Когда? Запиши - 26 мая! Почему Трамп стал Президентом - он зажег сердца, Клинтон просто скучная гимназистка через это, и только через это она и проиграла.
Все понимаю - толпа требует популизма. Но и здравый рассудок не даст поддержать того, кто несет такую чушь. Типа - давайте проголосуем за того-то, ожидая, что он будет делать все в точности наоборот чем говорит. Пустые обещания это одно. Это достаточно безобидно, на самом деле. А вот откровенный бред - это совсем другое
freeze написав:Как Порошенко стал президентом, уже забыли, посмотрите видео предвыборных митингов - 1000 гривен в день! Когда? Запиши - 26 мая!
Это все история популизма. Реалии в том, сколько гарант подписал прошений о гражданстве людям, которые из других стран воевали за Украину и многие из которые не могут теперь вернутся в страну в которой проживали? Ни одного.
Пенс написав:Це все історія популізму. Реалії в тому, скільки гарант підписав прохань про громадянство людям, які з інших країн воювали за Україну і багато з яких не можуть тепер повернуться в країну в якій проживали? Жодного.
Пенс написав:Це все історія популізму. Реалії в тому, скільки гарант підписав прохань про громадянство людям, які з інших країн воювали за Україну і багато з яких не можуть тепер повернуться в країну в якій проживали? Жодного.
А вони склали іспит з української мови?
Они просто не воспользовались google для этого.
Но все те пришлые министры, которые разворовывали бюджет в сфере своей деятельности и благополучно покинули страну и те, которые разворовывают сейчас, делали и делают это без гражданства и сдачи экзамена.
cannabis_ua написав:Как по мне Тимошенко для него более-менее нормальный вариант.
А что именно нормального вы в ней видите? Именно в качестве кандидата, а не соотносительно насколько это удобно/неудобно Порошенко? Вас зашкаливающая чушь от нее не коробит?
Меня она не устраивает. Меня устраивает прямая демократия, но кто же ее допустит в этой стране. Но если выбирать между Порошенко и Тимошенко или между Порошенко и любым другим кандидатом, я выберу хоть кота в мешке но не Порошенко. Хуже Президента моя страна еще не знала.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Пенс написав:Це все історія популізму. Реалії в тому, скільки гарант підписав прохань про громадянство людям, які з інших країн воювали за Україну і багато з яких не можуть тепер повернуться в країну в якій проживали? Жодного.
А вони склали іспит з української мови?
Всі ті прийшлі міністри, які розкрадали і благополучно покинули країну і які розкрадають зараз бюджет в сфері своєї діяльності, робили це без громадянства та складання іспиту.
Кого саме ви маєте на увазі, як саме розкрадали? Наскільки я знаю, міністри отримали громадянство України. А от з іспитом - так, дехто не складали, це повна лажа.