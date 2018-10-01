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"Бюджет бідності":
Тимошенко розкритикувала...

"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:47

  cannabis_ua написав:я виберу хоч кота в мішку але не Порошенко.
Гірше Президента моя країна ще не знала.

Та ви шо, а януковощ? А кучма?
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:59

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

0mage0 написав:
  cannabis_ua написав:я виберу хоч кота в мішку але не Порошенко.
Гірше Президента моя країна ще не знала.

Та ви шо, а януковощ? А кучма?
Кучма вообще был лучшим президентом по всем опросам, разруху победил, коммунистов победил, Тузлу отстоял. Красавец, был бы помоложе на предстоящих выборах бы победил с огромным отрывом.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:03

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  cannabis_ua написав:Но если выбирать между Порошенко и Тимошенко или между Порошенко и любым другим кандидатом, я выберу хоть кота в мешке но не Порошенко.
Хуже Президента моя страна еще не знала.

Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко, среди альтренатив - и фейерические балаболы, и явные коллаборанты.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:15

  Faceless написав:
  cannabis_ua написав:Хуже Президента моя страна еще не знала.

Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко...

Сегодняшний политико-коррупционный и антисоциальный климат в стране - именуется "претензии к Порошенко"?
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:18

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Faceless написав:
  cannabis_ua написав:Но если выбирать между Порошенко и Тимошенко или между Порошенко и любым другим кандидатом, я выберу хоть кота в мешке но не Порошенко.
Хуже Президента моя страна еще не знала.

Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко, среди альтренатив - и фейерические балаболы, и явные коллаборанты.


Этот лозунг десантников - Никто кроме нас - будет основным лозунгом предвыборной компании Блока Порошенко, вместо Жити по-новому.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:18

  Пенс написав:
  Faceless написав:
  cannabis_ua написав:Хуже Президента моя страна еще не знала.

Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко...

Сегодняшний политико-коррупционный и антисоциальный климат в стране - именуется "претензии к Порошенко"?

Чем этот "климат" кардинально отличается от того, что было последние 27 лет? отя "антисоциальный климат" это вообще что-то новенькое :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:25

  Faceless написав:
  Пенс написав:Сегодняшний политико-коррупционный и антисоциальный климат в стране - именуется "претензии к Порошенко"?

Чем этот "климат" кардинально отличается от того, что было последние 27 лет?

Значит практическая цель "нынешнего климата" разворовать оставшееся за 27 лет. Или придется отрицать подобное в прошедшие 27.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:39

  Пенс написав:
  Faceless написав:
  Пенс написав:Сегодняшний политико-коррупционный и антисоциальный климат в стране - именуется "претензии к Порошенко"?

Чем этот "климат" кардинально отличается от того, что было последние 27 лет?

Значит практическая цель "нынешнего климата" разворовать оставшееся за 27 лет. Или придется отрицать подобное в прошедшие 27.

Пустопорожние и довольно глупые заявления
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 23:09

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  Faceless написав:
  Пенс написав:Значит практическая цель "нынешнего климата" разворовать оставшееся за 27 лет. Или придется отрицать подобное в прошедшие 27.

Пустопорожние и довольно глупые заявления

Отвечаю подобным на подобное.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 23:30

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Напомню о чём речь:
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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