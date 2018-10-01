"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
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Додано: Пон 01 жов, 2018 21:47
cannabis_ua написав:
я виберу хоч кота в мішку але не Порошенко.
Гірше Президента моя країна ще не знала.
Та ви шо, а януковощ? А кучма?
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Додано: Пон 01 жов, 2018 21:59
0mage0 написав: cannabis_ua написав:
я виберу хоч кота в мішку але не Порошенко.
Гірше Президента моя країна ще не знала.
Та ви шо, а януковощ? А кучма?
Кучма вообще был лучшим президентом по всем опросам, разруху победил, коммунистов победил, Тузлу отстоял. Красавец, был бы помоложе на предстоящих выборах бы победил с огромным отрывом.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 22:03
cannabis_ua написав:
Но если выбирать между Порошенко и Тимошенко или между Порошенко и любым другим кандидатом, я выберу хоть кота в мешке но не Порошенко.
Хуже Президента моя страна еще не знала.
Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко, среди альтренатив - и фейерические балаболы, и явные коллаборанты.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 22:15
Faceless написав: cannabis_ua написав:
Хуже Президента моя страна еще не знала.
Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко...
Сегодняшний политико-коррупционный и антисоциальный климат в стране - именуется "претензии к Порошенко"?
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Додано: Пон 01 жов, 2018 22:18
Faceless написав: cannabis_ua написав:
Но если выбирать между Порошенко и Тимошенко или между Порошенко и любым другим кандидатом, я выберу хоть кота в мешке но не Порошенко.
Хуже Президента моя страна еще не знала.
Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко, среди альтренатив - и фейерические балаболы, и явные коллаборанты.
Этот лозунг десантников - Никто кроме нас - будет основным лозунгом предвыборной компании Блока Порошенко, вместо Жити по-новому.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 22:18
Пенс написав: Faceless написав: cannabis_ua написав:
Хуже Президента моя страна еще не знала.
Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко...
Сегодняшний политико-коррупционный и антисоциальный климат в стране - именуется "претензии к Порошенко"?
Чем этот "климат" кардинально отличается от того, что было последние 27 лет? отя "антисоциальный климат" это вообще что-то новенькое
Faceless
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Додано: Пон 01 жов, 2018 22:25
Faceless написав: Пенс написав:
Сегодняшний политико-коррупционный и антисоциальный климат в стране - именуется "претензии к Порошенко"?
Чем этот "климат" кардинально отличается от того, что было последние 27 лет?
Значит практическая цель "нынешнего климата" разворовать оставшееся за 27 лет. Или придется отрицать подобное в прошедшие 27.
Пенс
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Додано: Пон 01 жов, 2018 22:39
Пенс написав: Faceless написав: Пенс написав:
Сегодняшний политико-коррупционный и антисоциальный климат в стране - именуется "претензии к Порошенко"?
Чем этот "климат" кардинально отличается от того, что было последние 27 лет?
Значит практическая цель "нынешнего климата" разворовать оставшееся за 27 лет. Или придется отрицать подобное в прошедшие 27.
Пустопорожние и довольно глупые заявления
Faceless
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Додано: Пон 01 жов, 2018 23:09
Faceless написав: Пенс написав:
Значит практическая цель "нынешнего климата" разворовать оставшееся за 27 лет. Или придется отрицать подобное в прошедшие 27.
Пустопорожние и довольно глупые заявления
Отвечаю подобным на подобное.
Пенс
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Додано: Пон 01 жов, 2018 23:30
Напомню о чём речь:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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