"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Faceless
Вы зря удалили - информация официальная, хотя "дела закрытые"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 23:37
Faceless
Вы зря удалили - информация официальная, хотя "дела закрытые"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 01 жов, 2018 23:55
ВЫ не правы ибо как раз такой путь навязанный Грузии, те же процессы происходят и с Украиной.
- "Своё" по определению не предусмотрено!
Кроме С/Х и то на чужой технике и по чужим "технологиям".
И никто другой, как Данилыч согласовывал эти пункты.
Это начинается с политики сертификации, Европейских нормативов, мовы в деловодстве, и многому многому другому.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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