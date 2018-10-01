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"Бюджет бідності":
Тимошенко розкритикувала...

"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 23:37

Faceless
Вы зря удалили - информация официальная, хотя "дела закрытые"
:cry:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 23:55

  Faceless написав:
  Пенс написав:
  Faceless написав:Чем этот "климат" кардинально отличается от того, что было последние 27 лет?

Значит практическая цель "нынешнего климата" разворовать оставшееся за 27 лет. Или придется отрицать подобное в прошедшие 27.

Пустопорожние и довольно глупые заявления

ВЫ не правы ибо как раз такой путь навязанный Грузии, те же процессы происходят и с Украиной.
- "Своё" по определению не предусмотрено!
Кроме С/Х и то на чужой технике и по чужим "технологиям".
И никто другой, как Данилыч согласовывал эти пункты.

Это начинается с политики сертификации, Европейских нормативов, мовы в деловодстве, и многому многому другому.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 5740
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