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"Бюджет бідності":
Тимошенко розкритикувала...

"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:01

  trololo написав:что за бред? если бы во времена кучмы россия провела под дулами автоматов "референдум" как в 2014, что он бы сделал? ну, разве что мог дать официальное одобрение..

про "думающего о людях" овоща очень смешно. его сын с бандой страну дерибанил, он сам занимался стройкой своего поместья и раздачей должностей донецким. вот и вся дума о стране.
А что при младореформаторах поменялось? донецкие на винницкие? живут, может на съемных квартирах, побираются.. не смешите, шило на мыло, с потерей территорий мне видится верной современнейшей историей
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:28

А кто же набрался кредитов в 2005-2013 годах? На сколько помнится сама же Юля и нагреблать по максимуму когда была премьером, а теперь это все отдавать, поблагодарила бы саму себя за эту долговую зависимость, ещё при этом хватает наглости кого-то критиковать и манипулировать фактами. И она ещё пытается теперь лезть в президенты, хочется только матами высказаться в её адрес, но правила ресурса не позволяют...
sumy4
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:32

  trololo написав:что за бред? если бы во времена кучмы россия провела под дулами автоматов "референдум" как в 2014, что он бы сделал?


При Кучме не было бы никакого референдума под дулами автоматов.
Там на маленькой Тузле обломались.
Нынешние реформаторы посты делили, пока в это время Крым захватывали, и говорили только не вздумайте стрелять, чтобы не спровоцировать.
В такой же временной промежуток Кучма лично стоял на берегу Керченского пролива с биноклем, и армия и погранцы были приведены в состояние повышенной боеготовности.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:40

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После Кучмы армию сливали 10 лет, а при овоще просто всё положили под рашу. Вот почитай мнение со стороны, вояка:
Пятрас Вайтекунас: "Кровь на Майдане – начало агрессии президента Путина. Крым без крови – успех для Украины"
https://censor.net.ua/resonance/3051846/pyatras_vayitekunas_krov_na_mayidane_nachalo_agressii_prezidenta_putina_krym_bez_krovi_uspeh_dlya_ukrainy
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:44

  sumy4 написав:А кто же набрался кредитов в 2005-2013 годах? На сколько помнится сама же Юля и нагреблать по максимуму когда была премьером,


Действительно, а кто же набрался кредитов?
2005-2007 - Украина не получила ни одного транша МВФ
2008-2009 - транши на 10,6 млрд
2010-2013 - транши на 3,39 млрд
2015-2018 - транши на 17,5 млрд
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:53

  freeze написав:При Кучмі не було б ніякого референдуму під дулами автоматів.
Там на маленькій Тузлі обламалися.
Нинішні реформатори пости ділили, поки в цей час Крим захоплювали, і говорили тільки не здумайте стріляти, щоб не спровокувати.
У такій же часовий проміжок Кучма особисто стояв на березі Керченської протоки з біноклем, і армія і прикордонники були приведені в стан підвищеної боєготовності.

От ви казкар, бінокль йому б добровольці дали?
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:06

  freeze написав:
  sumy4 написав:А кто же набрался кредитов в 2005-2013 годах? На сколько помнится сама же Юля и нагреблать по максимуму когда была премьером,


Действительно, а кто же набрался кредитов?
2005-2007 - Украина не получила ни одного транша МВФ
2008-2009 - транши на 10,6 млрд
2010-2013 - транши на 3,39 млрд
2015-2018 - транши на 17,5 млрд

Это сознательная спекуляция? Вы смотрите на что они шли и на сколько в какие годы вырос госдолг. В 2015-2018 и приходится перезанимать чтоб отдавать что набрали юльки да витьки.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:11

  0mage0 написав:
  freeze написав:При Кучмі не було б ніякого референдуму під дулами автоматів.
Там на маленькій Тузлі обламалися.
Нинішні реформатори пости ділили, поки в цей час Крим захоплювали, і говорили тільки не здумайте стріляти, щоб не спровокувати.
У такій же часовий проміжок Кучма особисто стояв на березі Керченської протоки з біноклем, і армія і прикордонники були приведені в стан підвищеної боєготовності.

От ви казкар, бінокль йому б добровольці дали?


Вы вероятно еще молоды и плохо помните события тех дней.
Когда российские грузовики стали отсыпать дамбу у Тузлы, Кучма ПРЕРВАЛ свой визит в Бразилию, по дороге издал указ с следующим текстом:
...пересечение строящейся российской дамбой украинской границы будет рассматриваться как нарушение территориальной целостности и повлечет за собой соответствующие действия со стороны Совета национальной безопасности, Комитета государственной пограничной службы, Министерства обороны и Службы Безопасности Украины.

При Кучме не было добровольцев, но зато были бинокли.
Кадры - Кучма вместе с группой генералов рассматривает в бинокль движение российских грузовиков с песком - сами легко можете погуглить и посмотреть.

Путин похоже совсем не ожидал такой резкой реакции со стороны Украины, помните чем закончилась ситуация тогда у Тузлы? Правильно, россияне подумали, что больные что-ли, мы всего лишь хотели песочка посыпать, всё прекращаем.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:15

  freeze написав:
  0mage0 написав:
  freeze написав:При Кучмі не було б ніякого референдуму під дулами автоматів.
Там на маленькій Тузлі обламалися.
Нинішні реформатори пости ділили, поки в цей час Крим захоплювали, і говорили тільки не здумайте стріляти, щоб не спровокувати.
У такій же часовий проміжок Кучма особисто стояв на березі Керченської протоки з біноклем, і армія і прикордонники були приведені в стан підвищеної боєготовності.

От ви казкар, бінокль йому б добровольці дали?


Вы вероятно еще молоды и плохо помните события тех дней.
Когда российские грузовики стали отсыпать дамбу у Тузлы, Кучма ПРЕРВАЛ свой визит в Бразилию, по дороге издал указ с следующим текстом:
...пересечение строящейся российской дамбой украинской границы будет рассматриваться как нарушение территориальной целостности и повлечет за собой соответствующие действия со стороны Совета национальной безопасности, Комитета государственной пограничной службы, Министерства обороны и Службы Безопасности Украины.

При Кучме не было добровольцев, но зато были бинокли.
Кадры - Кучма вместе с группой генералов рассматривает в бинокль движение российских грузовиков с песком - сами легко можете погуглить и посмотреть.

Путин похоже совсем не ожидал такой резкой реакции со стороны Украины, помните чем закончилась ситуация тогда у Тузлы? Правильно, россияне подумали, что больные что-ли, мы всего лишь хотели песочка посыпать, всё прекращаем.

Результатом было сорвано и похоронено Детище Леонид Данилыча.
Международный Проект "Морской старт" - что выводило Украину в число государств покоривших Космос.
При чём и заказчик на услуги(по выводу объектов в космос) был с реальными деньгами - Франция.

На 100% обвалила и похоронила конкурента - РФ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 02 жов, 2018 11:19, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:16

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  freeze написав:Путин похоже совсем не ожидал такой резкой реакции со стороны Украины, помните чем закончилась ситуация тогда у Тузлы? Правильно, россияне подумали, что больные что-ли, мы всего лишь хотели песочка посыпать, всё прекращаем.

Очікував. З Казахстаном прокатило, виріш провернути і з Україною. Не вийшло перший раз, так вийде в другий, в 2014.
З Новоросією теж не вийшло в перший раз, в 2014, отримали тільки Огризок, але галочка там все одно стоїть...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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