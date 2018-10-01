"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

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А кто же набрался кредитов в 2005-2013 годах? На сколько помнится сама же Юля и нагреблать по максимуму когда была премьером, а теперь это все отдавать, поблагодарила бы саму себя за эту долговую зависимость, ещё при этом хватает наглости кого-то критиковать и манипулировать фактами. И она ещё пытается теперь лезть в президенты, хочется только матами высказаться в её адрес, но правила ресурса не позволяют...
trololo написав:что за бред? если бы во времена кучмы россия провела под дулами автоматов "референдум" как в 2014, что он бы сделал?
При Кучме не было бы никакого референдума под дулами автоматов. Там на маленькой Тузле обломались. Нынешние реформаторы посты делили, пока в это время Крым захватывали, и говорили только не вздумайте стрелять, чтобы не спровоцировать. В такой же временной промежуток Кучма лично стоял на берегу Керченского пролива с биноклем, и армия и погранцы были приведены в состояние повышенной боеготовности.
freeze написав:При Кучмі не було б ніякого референдуму під дулами автоматів. Там на маленькій Тузлі обламалися. Нинішні реформатори пости ділили, поки в цей час Крим захоплювали, і говорили тільки не здумайте стріляти, щоб не спровокувати. У такій же часовий проміжок Кучма особисто стояв на березі Керченської протоки з біноклем, і армія і прикордонники були приведені в стан підвищеної боєготовності.
freeze написав:При Кучмі не було б ніякого референдуму під дулами автоматів. Там на маленькій Тузлі обламалися. Нинішні реформатори пости ділили, поки в цей час Крим захоплювали, і говорили тільки не здумайте стріляти, щоб не спровокувати. У такій же часовий проміжок Кучма особисто стояв на березі Керченської протоки з біноклем, і армія і прикордонники були приведені в стан підвищеної боєготовності.
От ви казкар, бінокль йому б добровольці дали?
Вы вероятно еще молоды и плохо помните события тех дней. Когда российские грузовики стали отсыпать дамбу у Тузлы, Кучма ПРЕРВАЛ свой визит в Бразилию, по дороге издал указ с следующим текстом: ...пересечение строящейся российской дамбой украинской границы будет рассматриваться как нарушение территориальной целостности и повлечет за собой соответствующие действия со стороны Совета национальной безопасности, Комитета государственной пограничной службы, Министерства обороны и Службы Безопасности Украины.
При Кучме не было добровольцев, но зато были бинокли. Кадры - Кучма вместе с группой генералов рассматривает в бинокль движение российских грузовиков с песком - сами легко можете погуглить и посмотреть.
Путин похоже совсем не ожидал такой резкой реакции со стороны Украины, помните чем закончилась ситуация тогда у Тузлы? Правильно, россияне подумали, что больные что-ли, мы всего лишь хотели песочка посыпать, всё прекращаем.
freeze написав:При Кучмі не було б ніякого референдуму під дулами автоматів. Там на маленькій Тузлі обламалися. Нинішні реформатори пости ділили, поки в цей час Крим захоплювали, і говорили тільки не здумайте стріляти, щоб не спровокувати. У такій же часовий проміжок Кучма особисто стояв на березі Керченської протоки з біноклем, і армія і прикордонники були приведені в стан підвищеної боєготовності.
От ви казкар, бінокль йому б добровольці дали?
Вы вероятно еще молоды и плохо помните события тех дней. Когда российские грузовики стали отсыпать дамбу у Тузлы, Кучма ПРЕРВАЛ свой визит в Бразилию, по дороге издал указ с следующим текстом: ...пересечение строящейся российской дамбой украинской границы будет рассматриваться как нарушение территориальной целостности и повлечет за собой соответствующие действия со стороны Совета национальной безопасности, Комитета государственной пограничной службы, Министерства обороны и Службы Безопасности Украины.
При Кучме не было добровольцев, но зато были бинокли. Кадры - Кучма вместе с группой генералов рассматривает в бинокль движение российских грузовиков с песком - сами легко можете погуглить и посмотреть.
Путин похоже совсем не ожидал такой резкой реакции со стороны Украины, помните чем закончилась ситуация тогда у Тузлы? Правильно, россияне подумали, что больные что-ли, мы всего лишь хотели песочка посыпать, всё прекращаем.
Результатом было сорвано и похоронено Детище Леонид Данилыча. Международный Проект "Морской старт" - что выводило Украину в число государств покоривших Космос. При чём и заказчик на услуги(по выводу объектов в космос) был с реальными деньгами - Франция.
На 100% обвалила и похоронила конкурента - РФ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 02 жов, 2018 11:19, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Путин похоже совсем не ожидал такой резкой реакции со стороны Украины, помните чем закончилась ситуация тогда у Тузлы? Правильно, россияне подумали, что больные что-ли, мы всего лишь хотели песочка посыпать, всё прекращаем.
Очікував. З Казахстаном прокатило, виріш провернути і з Україною. Не вийшло перший раз, так вийде в другий, в 2014. З Новоросією теж не вийшло в перший раз, в 2014, отримали тільки Огризок, але галочка там все одно стоїть...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...