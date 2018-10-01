"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Додано: Вів 02 жов, 2018 11:11

0mage0 написав: freeze написав: При Кучмі не було б ніякого референдуму під дулами автоматів.

Там на маленькій Тузлі обламалися.

Нинішні реформатори пости ділили, поки в цей час Крим захоплювали, і говорили тільки не здумайте стріляти, щоб не спровокувати.

У такій же часовий проміжок Кучма особисто стояв на березі Керченської протоки з біноклем, і армія і прикордонники були приведені в стан підвищеної боєготовності. При Кучмі не було б ніякого референдуму під дулами автоматів.Там на маленькій Тузлі обламалися.Нинішні реформатори пости ділили, поки в цей час Крим захоплювали, і говорили тільки не здумайте стріляти, щоб не спровокувати.У такій же часовий проміжок Кучма особисто стояв на березі Керченської протоки з біноклем, і армія і прикордонники були приведені в стан підвищеної боєготовності.

От ви казкар, бінокль йому б добровольці дали? От ви казкар, бінокль йому б добровольці дали?

Вы вероятно еще молоды и плохо помните события тех дней.Когда российские грузовики стали отсыпать дамбу у Тузлы, Кучма ПРЕРВАЛ свой визит в Бразилию, по дороге издал указ с следующим текстом:...пересечение строящейся российской дамбой украинской границы будет рассматриваться как нарушение территориальной целостности и повлечет за собой соответствующие действия со стороны Совета национальной безопасности, Комитета государственной пограничной службы, Министерства обороны и Службы Безопасности Украины.При Кучме не было добровольцев, но зато были бинокли.Кадры - Кучма вместе с группой генералов рассматривает в бинокль движение российских грузовиков с песком - сами легко можете погуглить и посмотреть.Путин похоже совсем не ожидал такой резкой реакции со стороны Украины, помните чем закончилась ситуация тогда у Тузлы? Правильно, россияне подумали, что больные что-ли, мы всего лишь хотели песочка посыпать, всё прекращаем.