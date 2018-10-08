"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

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ruvex написав:"В той мере, в которой это было сделано с 2014 года..."
Одновременно "в той мере", в которой была ситуация в 2014, не было никогда за всю историю страны, экономический и политический кризис одновременно с аннексией одних территорий и боевыми действиями на других, и оттоком капитала всех приближенных к предыдущей власти. В это не нужно верить, это факт. Считать, что то никак не могло отразится на всех отраслях, в том числе и БС, просто глупо.
Согласен, что подобный факт нельзя отрицать. Он сам по себе невероятно глобально влияет на общее положение в стране. Но не стоит считать оккупацию, которая официально была утверждена только не так давно, причиной и необходимостью в тот момент проводить зачистку банковской системы. Вот это действительно глупо, раз уж даем оценку подобными критериями.
Faceless написав:Сам по себе налог на фоне прочих факторов практически не оказал никакого негативного влияния. И его величина - эквивалентная налогообложению любых других доходов - тоже вполне оправдана. Несмотря на налог и на упавшие депоставки, последние годы в БС наблюдается прирост вкладов, как в гривне так и в валюте.
Он оказал и оказывает влияние, которое не стоит приуменьшать, это еще один налог, который наравне со всеми не упомянутыми другими бьет по платежеспособности населения и их социальному статусу, не по миллионерам, а по простым людям. Среднестатистический депозит пенсионера на 10т за год при ставке 16% даст 312 грн налога, которые пенсионер мог использовать на ту же коммуналку. Данная сумма в некоторой степени сравнения может потягаться даже с суммой последнего повышения пенсий от 1 до 61 грн.
ruvex написав:Но не стоит считать оккупацию, которая официально была утверждена только не так давно, причиной и необходимостью в тот момент проводить зачистку банковской системы.
Конечно нет. Но оккупация + экономический кризис + отток капиталов (в первую очередь бывших приближенных) - и положили на лопатки большую часть банков, большей частью кептивных, обслуживающих бизнес владельцев. Владельцы сами знали, что их не вытянут, и сами же и форсировали вывод денег из учреждений, а кто мог, еще и рефинанс прихватил. Конечно, тут среди ключевых виновных и тогдашнее руководство НБУ - и не только главы, а и замы, Кубивы/Рожковы/Гонтаревы. И само собой не без ведома/прикрытия того же Порошенко. Я не пытался и не пытаюсь сделать из него святого. Но это тесно взаимосвязанное кубло, нужно понимать, что нельзя просто так взять и начать бороться со всеми - в частности потому все фантазии "вот прийдет честный/порядочный/патриот/профессионал и разгонит олигархов/коррупционеров" - лишь детские фантазии.
Faceless написав:И само собой не без ведома/прикрытия того же Порошенко.
Тримали курс 16 до парламентських виборів, і сплалили ЗВР. А сценарій першого Майдана, по ЗВР, не повторився, бо хрякнула економічна криза у вигляді обвалу цін на нашу сировину. В результаті обвал курса вдвічі, від тих 16-ти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ruvex написав:Но не стоит считать оккупацию, которая официально была утверждена только не так давно, причиной и необходимостью в тот момент проводить зачистку банковской системы.
Конечно нет. Но оккупация + экономический кризис + отток капиталов (в первую очередь бывших приближенных) - и положили на лопатки большую часть банков, большей частью кептивных, обслуживающих бизнес владельцев. Владельцы сами знали, что их не вытянут, и сами же и форсировали вывод денег из учреждений, а кто мог, еще и рефинанс прихватил. Конечно, тут среди ключевых виновных и тогдашнее руководство НБУ - и не только главы, а и замы, Кубивы/Рожковы/Гонтаревы. И само собой не без ведома/прикрытия того же Порошенко. Я не пытался и не пытаюсь сделать из него святого. Но это тесно взаимосвязанное кубло, нужно понимать, что нельзя просто так взять и начать бороться со всеми - в частности потому все фантазии "вот прийдет честный/порядочный/патриот/профессионал и разгонит олигархов/коррупционеров" - лишь детские фантазии.
1. да и последнее: Под прикрытие воя наёмных кликуш, о новоприбыльных темах было приватизировано и физически сегодня уничтожается одна и единственная константа РАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСВО при чём работы на этом поле ведёт чистый криминал. Фактически точка невозврата пройдена давно. Сейчас идёт просто шабаш нечисти. - И здесь нужно быть не просто "против всех".(А.Музычко в прокуратуре)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.