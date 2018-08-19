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Rozetka відкриє магазин площею 1,8 тис. кв. м в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 жов, 2018 16:55
Пропонуємо до обговорення:
Відкриття магазину заплановано до кінця 2018 року.
Дивися повний текст Rozetka відкриє магазин площею 1,8 тис. кв. м в одеському ТРЦ FontanSky
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Додано: Пон 01 жов, 2018 16:56
даже одесситы не слышали о таком ТРЦ....
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