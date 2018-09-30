Число субсидіантів в опалювальний сезон може збільшитися у декілька разів.
Дивися повний текст В Україні перерахують усі субсидії: хто залишиться без знижки уже в 2018-му.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 17:00
В Україні перерахують усі субсидії: хто залишиться без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні перерахують усі субсидії: хто залишиться без знижки уже в 2018-му.
Додано: Пон 01 жов, 2018 17:00
"Так, если по новым нормам пособие назначать не должны (например, семья живет в доме более 200 кв.м), но денег на коммуналку действительно не хватает, комиссия может принять решение предоставить помощь." - заплатил взятку и катайся себе на инфинити.
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