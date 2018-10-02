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В Україні перерахують усі
субсидії: хто залишиться без...

В Україні перерахують усі субсидії: хто залишиться без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:00

В Україні перерахують усі субсидії: хто залишиться без...

Пропонуємо до обговорення:
Число субсидіантів в опалювальний сезон може збільшитися у декілька разів.

Дивися повний текст В Україні перерахують усі субсидії: хто залишиться без знижки уже в 2018-му.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:00

"Так, если по новым нормам пособие назначать не должны (например, семья живет в доме более 200 кв.м), но денег на коммуналку действительно не хватает, комиссия может принять решение предоставить помощь." - заплатил взятку и катайся себе на инфинити.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:57

  cannabis_ua написав:"Так, если по новым нормам пособие назначать не должны (например, семья живет в доме более 200 кв.м), но денег на коммуналку действительно не хватает, комиссия может принять решение предоставить помощь." - заплатил взятку и катайся себе на инфинити.


а можно например пойти и заложить такого соседа - и субсидию заберут и на инспектора дело заведут
galex
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:17

Galex, ох який ти добрий)))
poleg173
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:35

  poleg173 написав:Galex, ох який ти добрий)))


"стучать плохо" но это когда анонимно и по сомнительному поводу, типа "ругал правительство"

а тут чувак по сути запустил руку в карман непосредственно мне, как налогоплательщику

вот я к примеру не понимаю этого "я в трамвае оставляю закомпостированный талончик на сидении, помочь кому-то". этот кто-то проедет на шару, фактически обворовав муниципальный бюджет на 8 грн, то есть и оставившего талончик в том числе.
galex
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