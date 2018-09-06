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Ryanair погіршив прогноз
прибутку і закриє дві бази

Ryanair погіршив прогноз прибутку і закриє дві бази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 18:38

Ryanair погіршив прогноз прибутку і закриє дві бази

Пропонуємо до обговорення:
Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair погіршила прогноз чистого прибутку на 2019 фінансовий рік (ФР, по 31 березня 2019 року) на EUR150 млн: з EUR1,25-1,35 млрд до EUR1,10-1,20 млрд, повідомила компанія на Ірландській фондовій біржі в понеділок.

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у них вариантов нет кроме как переводить базы в Украину. Здесь дешевле всего
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