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Світу представили перший
пластиковий електромобіль

Світу представили перший пластиковий електромобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 18:40

Світу представили перший пластиковий електромобіль

Пропонуємо до обговорення:
У Токіо представлений концептуальний електромобіль (EV), кузов якого на 90% виготовлений з пластику.

Дивися повний текст Світу представили перший пластиковий електромобіль.
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А як цей пластик буде себе поводити при аварії?
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Авто трансформується у пластикову домовину
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