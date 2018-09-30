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Дефіцит торгівлі зростає:
Україна купила товарів на $7...

Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:06

Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...

Пропонуємо до обговорення:
Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-серпень 2018 року зведено з дефіцитом.

Дивися повний текст Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7 мільярдів більше, ніж продала.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:06

У США 52 ярда за 1 месяц.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:45

  hxbbgaf написав:У США 52 ярда за 1 месяц.

Проблема в том, что Украина, в отличии от США, не может печатать доллары.
valme
 
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