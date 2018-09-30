Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-серпень 2018 року зведено з дефіцитом.
Дивися повний текст Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7 мільярдів більше, ніж продала.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 19:06
Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7 мільярдів більше, ніж продала.
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:45
Додано: Пон 01 жов, 2018 20:55
Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..
Ни хрена не понятно, трубят об успехах отдельные телеканалы, Ганапольские и прочие, а дефицит внешней торговли растет.
Додано: Пон 01 жов, 2018 21:08
Такими темпами и до очередного девала совсем не далеко.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 21:13
Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..
Можу пояснити. Ви зробили свистульку і продали за десятку, а потім пішли до сусіда і заробили в наймах сотню. Пішли в магазин і купили півлітра за сімдесят. На папері ох.. дефицит торгівлі, а в реалі ще залишилось 40 гривень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 01 жов, 2018 21:14
Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..
По оценкам Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2017 год сведен с дефицитом 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год. Национальный банк оценил дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году в 6,848 млрд долл.
Помогите понять, в чем разница между
и
?
Вроде бы это одно и то же, но почему тогда одно не равно другому?
Додано: Пон 01 жов, 2018 23:35
Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..
Иди уже спать чмо безмордое.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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