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Дефіцит торгівлі зростає:
Україна купила товарів на $7...

Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:06

Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...

Пропонуємо до обговорення:
Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-серпень 2018 року зведено з дефіцитом.

Дивися повний текст Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7 мільярдів більше, ніж продала.
R2
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У США 52 ярда за 1 месяц.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:45

  hxbbgaf написав:У США 52 ярда за 1 месяц.

Проблема в том, что Украина, в отличии от США, не может печатать доллары.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:13

Погано :(
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:55

Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..

0mage0 написав:Погано :(
Ни хрена не понятно, трубят об успехах отдельные телеканалы, Ганапольские и прочие, а дефицит внешней торговли растет.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:08

Такими темпами и до очередного девала совсем не далеко.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:13

Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..

  freeze написав:Ни хрена не понятно, трубят об успехах отдельные телеканалы, Ганапольские и прочие, а дефицит внешней торговли растет

Можу пояснити. Ви зробили свистульку і продали за десятку, а потім пішли до сусіда і заробили в наймах сотню. Пішли в магазин і купили півлітра за сімдесят. На папері ох.. дефицит торгівлі, а в реалі ще залишилось 40 гривень. :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:14

Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..

По оценкам Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2017 год сведен с дефицитом 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год. Национальный банк оценил дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году в 6,848 млрд долл.


Помогите понять, в чем разница между
внешнеторговый баланс
и
внешней торговли товарами и услугами
?

Вроде бы это одно и то же, но почему тогда одно не равно другому?
vdmchgv
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 23:35

Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..

Иди уже спать чмо безмордое.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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