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Дефіцит торгівлі зростає:
Україна купила товарів на $7...

Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 07:46

  vdmchgv написав:За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом 2,625 млрд дол. Проти 541,6 млн дол. Профіциту за попередній рік. Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2017 році в 6,848 млрд дол.


Допоможіть зрозуміти, в чому різниця між
зовнішньоторговельний баланс
і
зовнішньої торгівлі товарами і послугами
?

Начебто це одне і те ж, але чому тоді одне не дорівнює іншому?

Розгадка не в термінах, вони означають те саме, а в джерелах даних, це Державна служба статистики та НБУ. Вони окремо рахують і їхні дані трошки (або не трошки) не збігаються.
0mage0
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lapay
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kmg
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:48

  0mage0 написав:
  vdmchgv написав:За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом 2,625 млрд дол. Проти 541,6 млн дол. Профіциту за попередній рік. Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2017 році в 6,848 млрд дол.


Допоможіть зрозуміти, в чому різниця між
зовнішньоторговельний баланс
і
зовнішньої торгівлі товарами і послугами
?

Начебто це одне і те ж, але чому тоді одне не дорівнює іншому?

Розгадка не в термінах, вони означають те саме, а в джерелах даних, це Державна служба статистики та НБУ. Вони окремо рахують і їхні дані трошки (або не трошки) не збігаються.


Трехкратная разница почти.

А как бы узнать как именно они считают, в чем разница в подсчетах?
vdmchgv
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:15

  vdmchgv написав:
Трехкратная разница почти.

А как бы узнать как именно они считают, в чем разница в подсчетах?


Если грубо объяснять, то НБУ считает по деньгам (платежи за товар и услуги), а укрстат по товару опираясь на таможенные декларации(думаю не стоит объяснять как у нас состоит дело в "правильном" оформлении товара на границе).
Кроме того платежи могут быть сдвинуты относительно поступления товара как вперёд, так и назад по времени.
Отсюда и разница.
Лично я предпочитаю опираться на данные от НБУ, хотя там тоже можно намутить много каких схем со статистикой. Но всё таки отслеживаются потоки денег, а не мутные таможенные документы в которых бревна оформлены как спички, а новенькие автомобили как металлолом.
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