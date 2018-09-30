Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...
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vdmchgv написав:За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом 2,625 млрд дол. Проти 541,6 млн дол. Профіциту за попередній рік. Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2017 році в 6,848 млрд дол.
Допоможіть зрозуміти, в чому різниця між зовнішньоторговельний баланс і зовнішньої торгівлі товарами і послугами ?
Начебто це одне і те ж, але чому тоді одне не дорівнює іншому?
Розгадка не в термінах, вони означають те саме, а в джерелах даних, це Державна служба статистики та НБУ. Вони окремо рахують і їхні дані трошки (або не трошки) не збігаються.
vdmchgv написав:За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом 2,625 млрд дол. Проти 541,6 млн дол. Профіциту за попередній рік. Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2017 році в 6,848 млрд дол.
Допоможіть зрозуміти, в чому різниця між зовнішньоторговельний баланс і зовнішньої торгівлі товарами і послугами ?
Начебто це одне і те ж, але чому тоді одне не дорівнює іншому?
Розгадка не в термінах, вони означають те саме, а в джерелах даних, це Державна служба статистики та НБУ. Вони окремо рахують і їхні дані трошки (або не трошки) не збігаються.
Трехкратная разница почти.
А как бы узнать как именно они считают, в чем разница в подсчетах?
А как бы узнать как именно они считают, в чем разница в подсчетах?
Если грубо объяснять, то НБУ считает по деньгам (платежи за товар и услуги), а укрстат по товару опираясь на таможенные декларации(думаю не стоит объяснять как у нас состоит дело в "правильном" оформлении товара на границе). Кроме того платежи могут быть сдвинуты относительно поступления товара как вперёд, так и назад по времени. Отсюда и разница. Лично я предпочитаю опираться на данные от НБУ, хотя там тоже можно намутить много каких схем со статистикой. Но всё таки отслеживаются потоки денег, а не мутные таможенные документы в которых бревна оформлены как спички, а новенькие автомобили как металлолом.
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