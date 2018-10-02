Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...
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sngorlov написав:В чем проблема? Откройте любую книгу по экономике и узнайте , что такое платежный баланс страны. Сальдо баланса экспорта и импорта товаров и услуг (разница) - это только часть счета текущих операций баланса страны. А кто как считает или вообще пользуются формулой 4П это их проблема, но украинская отчетность это джунгли: продажа металла через оффшоры в Кипре уменьшает реальный экспорт; импорт промышленных товаров под видом "зубных счеток" уменьшает импорт (по оценке немецких журналистов - $4млрд.). Украинская экономика - это экономика для "избранных". Всем привет
Можно подумать у вас за паребриком это экономика для крестьян и всех прихожан.
sngorlov написав:В чем проблема? Откройте любую книгу по экономике и узнайте , что такое платежный баланс страны. Сальдо баланса экспорта и импорта товаров и услуг (разница) - это только часть счета текущих операций баланса страны. А кто как считает или вообще пользуются формулой 4П это их проблема, но украинская отчетность это джунгли: продажа металла через оффшоры в Кипре уменьшает реальный экспорт; импорт промышленных товаров под видом "зубных счеток" уменьшает импорт (по оценке немецких журналистов - $4млрд.). Украинская экономика - это экономика для "избранных". Всем привет
В статье указано "внешнеторговый баланс", а не "платежный баланс".
vdmchgv написав:За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом 2,625 млрд дол. Проти 541,6 млн дол. Профіциту за попередній рік. Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2017 році в 6,848 млрд дол.
Допоможіть зрозуміти, в чому різниця між зовнішньоторговельний баланс і зовнішньої торгівлі товарами і послугами ?
Начебто це одне і те ж, але чому тоді одне не дорівнює іншому?
Розгадка не в термінах, вони означають те саме, а в джерелах даних, це Державна служба статистики та НБУ. Вони окремо рахують і їхні дані трошки (або не трошки) не збігаються.
По ходу начались дальние вбросы перед грядущими выборами. Но допустим, что дефицит внешней торговли вырос по сравнению с 2016, 2017 годах. Что это значит в контексте оценки деятельности президента и КМУ.
1. Провал во внешнеторговой политике. Договор о свободной торговле с ЕС получается, что не принес ожидаемых дивидендов экономике Украины. Украинские товары с высокой добавочной стоимостью не способны конкурировать там. Это хорошо понимал Янукович, но не понял преемник. 2. Курс доллара сильно завышен на сегодня и должен стремиться вверх к 30-35 гривнам за доллар при росте дефицита. 3. Победные реляции президента, что страна избавилась от российского газового ига не соответствуют действительности. Особенно странно выглядит решение повысить цену на газ для населения и бизнеса в то время как цена на газ в мире устойчиво падает. 4. Особенно странно выглядит не повышение в Украине импортных пошлин и акцизов в тот момент, когда это активно делают инициаторы последних торговых войн в мире - США. В данном случае нужно брать пример с Трампа, который ведет политику истинного патриотизма. Страна страдает от дефицита внешней торговли, следовательно необходимо поднять ставки пошлин импортных минимум на пару лет - это проверенное временем классической и очень эффективное решение.
Различие числовых данных в отчетах минэкономики и НБУ говорит о недопустимом непрофессионализме сотрудников этих ведомств и дает основание подозревать власть в манипуляциях данными. Зачем это ей может быть нужно?
1. Осуществить финансовую операцию с иностранной валютой в Украине перед выборами, на которые много денег не бывает. Ведь успехами реальными эта власть похвастаться совершенно не может, ведь это каждый знает. А осуществленная преступная девальвация гривны с 2013 года в 3,5 раза дает реальные основания людям ожидать, что гривне падать ниже просто некуда. Поэтому нужен информационный загон 2. Это информация нужна для торгов с МВФ, который как я и ожидал не принес Украине ничего хорошего по той простой причине, что его кредиты не тратятся на полезные для развития и экономики вещи, а просто дерибанятся. Если кто-то сомневается, то ему достаточно посмотреть на округлившиеся лица слабо грамотных министров, чтобы все понять - они не занимаются экономикой, они не занимаются войной, они не занимаются возвратом Крыма. А раздерибанить миллиард долларов - очень и очень сладкое занятие. 3. Отвлечь внимание от какого-то непопулярного своего решения. Ведь популярных решений, выгодных для украинцев эта власть априори не принимает. И подозрения о сдаче ею интересов Украины вполне обоснованы. Вот и нужна типа громкая проблема для отвлечения внимания украинцев.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
freeze написав:Ни хрена не понятно, трубят об успехах отдельные телеканалы, Ганапольские и прочие, а дефицит внешней торговли растет
Можу пояснити. Ви зробили свистульку і продали за десятку, а потім пішли до сусіда і заробили в наймах сотню. Пішли в магазин і купили півлітра за сімдесят. На папері ох.. дефицит торгівлі, а в реалі ще залишилось 40 гривень.
Тут некоторые путают отчеты. По сути баланс почему-то решили спутать с отчетом о движении денежных средств. Стыдно должно быть этому российскому писателю. Это дополняющие друг друга отчеты. В балансе ключевым является принцип соответствия. Т.е. если товар экспортирован, то все равно когда за него придут деньги - на баланс это не повлияет, а повлияет на отчет о движении денежных средств.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo написав:По ходу начались дальние вбросы перед грядущими выборами. Но допустим, что дефицит внешней торговли вырос по сравнению с 2016, 2017 годах. Что это значит в контексте оценки деятельности президента и КМУ.
все проще - есть некая неучтенная гипотетическая сумма порядка 6-10 млрд$ от заробитчан, которая гасит весь этот дефицит. поэтому не паникуйте - никаких долларов по 35 не будет. и остальные ваши пункты можете свернуть в трубочку.
2 года наза давали четкие прогнозы по курсу. с переменной точностью плюс-минус гривна они исполняются. так что полет нормальный. если конечно не дурканет за юлю на выборах (хотя она с такой интенсивностью несет бредятину что ее шансы тают на глазах).
кстати, где-то в 2005-07, в довольно молодом возрасте но уже после универа я сам был отъявленным юлефаном и серьезно топил за нее. объяснить это сейчас какими-либо рациональными соображениями я не могу.
buratinyo написав:А осуществленная преступная девальвация гривны с 2013 года в 3,5 раза дает реальные основани
фраза об осуществленной преступной девальвации в ее различных ипостасях дает основания либо подозревать произносящего в слабоумии (что сомнительно ввиду общего контекста) либо в низкопробной агитации, рассчитанной на электорат уровня тимошенко-рабиновича (что вызывает недоумение на этом форуме, они компьютер самостоятельно включить не умеют если кто-то не покажет как)
galex написав: все проще - есть некая неучтенная гипотетическая сумма порядка 6-10 млрд$ от заробитчан, которая гасит весь этот дефицит. поэтому не паникуйте - никаких долларов по 35 не будет. и остальные ваши пункты можете свернуть в трубочку.
А есть ещё одна неучтенная сумма - незаконный вывоз валюты из страны. Сумма порядка 5-8 млрд долларов в год, которая гасит 75-80% поступлений валюты от гастарбайтеров.
А по поводу того какого курса не будет - пробегитесь по валютной ветке, с 2015- по 2018 год - там каждые три-четыре месяца обязательно кто-то уверяет что "по 15 не будет", "по 18 не будет", "по 20 не будет", "по 25 не будет","по 28 не будет". С такой экономополитикой, будет и по 30, и по 35, потому как с майдана ничего не поменялось, только задницы в креслах и головы в телевизоре, а всё остальное тоже самое.
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