Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...

Додано: Вів 02 жов, 2018 20:27

0mage0 написав: vdmchgv написав: За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом 2,625 млрд дол. Проти 541,6 млн дол. Профіциту за попередній рік. Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2017 році в 6,848 млрд дол.





Допоможіть зрозуміти, в чому різниця між

зовнішньоторговельний баланс

і

зовнішньої торгівлі товарами і послугами

?



Начебто це одне і те ж, але чому тоді одне не дорівнює іншому? За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом 2,625 млрд дол. Проти 541,6 млн дол. Профіциту за попередній рік. Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2017 році в 6,848 млрд дол.Допоможіть зрозуміти, в чому різниця міжзовнішньоторговельний балансзовнішньої торгівлі товарами і послугамиНачебто це одне і те ж, але чому тоді одне не дорівнює іншому?

Розгадка не в термінах, вони означають те саме, а в джерелах даних, це Державна служба статистики та НБУ. Вони окремо рахують і їхні дані трошки (або не трошки) не збігаються. Розгадка не в термінах, вони означають те саме, а в джерелах даних, це Державна служба статистики та НБУ. Вони окремо рахують і їхні дані трошки (або не трошки) не збігаються.

По ходу начались дальние вбросы перед грядущими выборами. Но допустим, что дефицит внешней торговли вырос по сравнению с 2016, 2017 годах. Что это значит в контексте оценки деятельности президента и КМУ.1. Провал во внешнеторговой политике. Договор о свободной торговле с ЕС получается, что не принес ожидаемых дивидендов экономике Украины. Украинские товары с высокой добавочной стоимостью не способны конкурировать там. Это хорошо понимал Янукович, но не понял преемник.2. Курс доллара сильно завышен на сегодня и должен стремиться вверх к 30-35 гривнам за доллар при росте дефицита.3. Победные реляции президента, что страна избавилась от российского газового ига не соответствуют действительности. Особенно странно выглядит решение повысить цену на газ для населения и бизнеса в то время как цена на газ в мире устойчиво падает.4. Особенно странно выглядит не повышение в Украине импортных пошлин и акцизов в тот момент, когда это активно делают инициаторы последних торговых войн в мире - США. В данном случае нужно брать пример с Трампа, который ведет политику истинного патриотизма. Страна страдает от дефицита внешней торговли, следовательно необходимо поднять ставки пошлин импортных минимум на пару лет - это проверенное временем классической и очень эффективное решение.Различие числовых данных в отчетах минэкономики и НБУ говорит о недопустимом непрофессионализме сотрудников этих ведомств и дает основание подозревать власть в манипуляциях данными. Зачем это ей может быть нужно?1. Осуществить финансовую операцию с иностранной валютой в Украине перед выборами, на которые много денег не бывает. Ведь успехами реальными эта власть похвастаться совершенно не может, ведь это каждый знает. А осуществленная преступная девальвация гривны с 2013 года в 3,5 раза дает реальные основания людям ожидать, что гривне падать ниже просто некуда. Поэтому нужен информационный загон2. Это информация нужна для торгов с МВФ, который как я и ожидал не принес Украине ничего хорошего по той простой причине, что его кредиты не тратятся на полезные для развития и экономики вещи, а просто дерибанятся. Если кто-то сомневается, то ему достаточно посмотреть на округлившиеся лица слабо грамотных министров, чтобы все понять - они не занимаются экономикой, они не занимаются войной, они не занимаются возвратом Крыма. А раздерибанить миллиард долларов - очень и очень сладкое занятие.3. Отвлечь внимание от какого-то непопулярного своего решения. Ведь популярных решений, выгодных для украинцев эта власть априори не принимает. И подозрения о сдаче ею интересов Украины вполне обоснованы. Вот и нужна типа громкая проблема для отвлечения внимания украинцев.