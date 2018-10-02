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Україна купила товарів на $7...

Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:08

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:
Похвальная осторожность.


Мантры-мантры...
Оскорбления, обвинения, ни одного слова по сути.
Лучше похвалите Петю за ежегодно растущий внешнеторговый дефицит, и рост импорта из России.
Восемь месяцев и минус 6,8 млрд баксов, разве это не достижение?


Я лучше похвалю кремлеботов


Так это кремлеботы заставляют покупать всё больше и больше у России, и растущее отрицательное сальдо тоже из-за них?
Могучи.
А что Петя уже не достоин похвалы?
Смотрите осторожнее, коллеги вас не поймут.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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