Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...

Sommer написав:
Я лучше похвалю кремлеботов
Так это кремлеботы заставляют покупать всё больше и больше у России, и растущее отрицательное сальдо тоже из-за них?
Могучи.
А что Петя уже не достоин похвалы?
Смотрите осторожнее, коллеги вас не поймут.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:08
Так это кремлеботы заставляют покупать всё больше и больше у России, и растущее отрицательное сальдо тоже из-за них?
Могучи.
А что Петя уже не достоин похвалы?
Смотрите осторожнее, коллеги вас не поймут.
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