Sommer написав:
Я лучше похвалю кремлеботов
Так это кремлеботы заставляют покупать всё больше и больше у России, и растущее отрицательное сальдо тоже из-за них?
Могучи.
А что Петя уже не достоин похвалы?
Смотрите осторожнее, коллеги вас не поймут.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:08
Так это кремлеботы заставляют покупать всё больше и больше у России, и растущее отрицательное сальдо тоже из-за них?
Могучи.
А что Петя уже не достоин похвалы?
Смотрите осторожнее, коллеги вас не поймут.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:15
Вот порезал ты цитату и выглядит так, как будто я тебя похвалил.
Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 03 жов, 2018 22:53
Хорошо что вы этого не делали - позорную метку вашей похвалы может нести только Петя.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 11 жов, 2018 03:25
Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..
не знаю что там на ветке, я помню и 25 и 28 и даже за 30 в начале 2015.
и помню прогнозы штатных пророссийских пропагандонов от 50 до 100 на ближайшие пару лет, в зависимости от уровня фантазии
в реале курс тогда устаканился в районе 23. если брать прошедшие 3.5 года, то в среднем он рос на 6% в год
23*1.06^3.5=28.2 - где-то примерно текущая картина. считаю это умеренный средний рост, даже несколько ниже предыдущего, чем если взять к примеру 2.5 в 98, то за 15 лет до 2013 он рос где-то по 8% в среднем. 2.5*1.08^15 ~ 8
да и то, курс 8 в 2013 это уже чисто искусственная цифирь.
в следующем году курс может резко вырасти если на данный момент его намеренно занижают перед выборами, вымывая валюту из страны. серьезных признаков такого явления я не вижу, хотя незначительные есть.
и да, пока головы на избирательных участках не перестанут думать задницами, наевшись содержимого телевизора и пакетов с гречкой, то глобальных изменений не будет. к счастью, деватизация страны продолжается, чисто демографически.
порох по сути продолжает дело кравчука, кучмы, юща. а вот янукович это аномалия местечкового избирательства, выбившая страну из колеи.
Додано: Чет 11 жов, 2018 03:31
Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..
"рост импорта из РФ" это методичка, действующая на эмоции.
нужно просто расчетливо подумать - чем плох импорт из России? тем что если это 30-40% они могут шантажировать по многим позициям. сейчас 10% - это не критично. а то что импорт растет в абсолютном показателе - так он у нас растет везде, а процент остается примерно тот же.
не забываем про "если враг продает тебе ресурс дешевле, чем где-либо еще, то он лох ушастый и нужно покупать у него, чтобы сэкономить денег на еще несколько бтр"(с)
те деньги, что мы платим в бюджет РФ, для них все равно капля в море.
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