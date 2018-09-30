Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...

Додано: Чет 11 жов, 2018 03:25

Shram написав: А по поводу того какого курса не будет - пробегитесь по валютной ветке, с 2015- по 2018 год - там каждые три-четыре месяца обязательно кто-то уверяет что "по 15 не будет", "по 18 не будет", "по 20 не будет", "по 25 не будет","по 28 не будет".

С такой экономополитикой, будет и по 30, и по 35, потому как с майдана ничего не поменялось, только задницы в креслах и головы в телевизоре, а всё остальное тоже самое. А по поводу того какого курса не будет - пробегитесь по валютной ветке, с 2015- по 2018 год - там каждые три-четыре месяца обязательно кто-то уверяет что "по 15 не будет", "по 18 не будет", "по 20 не будет", "по 25 не будет","по 28 не будет".С такой экономополитикой, будет и по 30, и по 35, потому как с майдана ничего не поменялось, только задницы в креслах и головы в телевизоре, а всё остальное тоже самое.

не знаю что там на ветке, я помню и 25 и 28 и даже за 30 в начале 2015.и помню прогнозы штатных пророссийских пропагандонов от 50 до 100 на ближайшие пару лет, в зависимости от уровня фантазиив реале курс тогда устаканился в районе 23. если брать прошедшие 3.5 года, то в среднем он рос на 6% в год23*1.06^3.5=28.2 - где-то примерно текущая картина. считаю это умеренный средний рост, даже несколько ниже предыдущего, чем если взять к примеру 2.5 в 98, то за 15 лет до 2013 он рос где-то по 8% в среднем. 2.5*1.08^15 ~ 8да и то, курс 8 в 2013 это уже чисто искусственная цифирь.в следующем году курс может резко вырасти если на данный момент его намеренно занижают перед выборами, вымывая валюту из страны. серьезных признаков такого явления я не вижу, хотя незначительные есть.и да, пока головы на избирательных участках не перестанут думать задницами, наевшись содержимого телевизора и пакетов с гречкой, то глобальных изменений не будет. к счастью, деватизация страны продолжается, чисто демографически.порох по сути продолжает дело кравчука, кучмы, юща. а вот янукович это аномалия местечкового избирательства, выбившая страну из колеи.