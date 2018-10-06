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Дефіцит торгівлі зростає:
Україна купила товарів на $7...

Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:08

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:
Похвальная осторожность.


Мантры-мантры...
Оскорбления, обвинения, ни одного слова по сути.
Лучше похвалите Петю за ежегодно растущий внешнеторговый дефицит, и рост импорта из России.
Восемь месяцев и минус 6,8 млрд баксов, разве это не достижение?


Я лучше похвалю кремлеботов


Так это кремлеботы заставляют покупать всё больше и больше у России, и растущее отрицательное сальдо тоже из-за них?
Могучи.
А что Петя уже не достоин похвалы?
Смотрите осторожнее, коллеги вас не поймут.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:15

  Shram написав:
  Sommer написав:Я лучше похвалю кремлеботов



Вот порезал ты цитату и выглядит так, как будто я тебя похвалил. :mrgreen:
Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:53

  Sommer написав:Вот порезал ты цитату и выглядит так, как будто я тебя похвалил. :mrgreen:


Хорошо что вы этого не делали - позорную метку вашей похвалы может нести только Петя.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 03:25

Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..

  Shram написав:А по поводу того какого курса не будет - пробегитесь по валютной ветке, с 2015- по 2018 год - там каждые три-четыре месяца обязательно кто-то уверяет что "по 15 не будет", "по 18 не будет", "по 20 не будет", "по 25 не будет","по 28 не будет".
С такой экономополитикой, будет и по 30, и по 35, потому как с майдана ничего не поменялось, только задницы в креслах и головы в телевизоре, а всё остальное тоже самое.


не знаю что там на ветке, я помню и 25 и 28 и даже за 30 в начале 2015.
и помню прогнозы штатных пророссийских пропагандонов от 50 до 100 на ближайшие пару лет, в зависимости от уровня фантазии

в реале курс тогда устаканился в районе 23. если брать прошедшие 3.5 года, то в среднем он рос на 6% в год
23*1.06^3.5=28.2 - где-то примерно текущая картина. считаю это умеренный средний рост, даже несколько ниже предыдущего, чем если взять к примеру 2.5 в 98, то за 15 лет до 2013 он рос где-то по 8% в среднем. 2.5*1.08^15 ~ 8
да и то, курс 8 в 2013 это уже чисто искусственная цифирь.

в следующем году курс может резко вырасти если на данный момент его намеренно занижают перед выборами, вымывая валюту из страны. серьезных признаков такого явления я не вижу, хотя незначительные есть.

и да, пока головы на избирательных участках не перестанут думать задницами, наевшись содержимого телевизора и пакетов с гречкой, то глобальных изменений не будет. к счастью, деватизация страны продолжается, чисто демографически.
порох по сути продолжает дело кравчука, кучмы, юща. а вот янукович это аномалия местечкового избирательства, выбившая страну из колеи.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 03:31

Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..

"рост импорта из РФ" это методичка, действующая на эмоции.
нужно просто расчетливо подумать - чем плох импорт из России? тем что если это 30-40% они могут шантажировать по многим позициям. сейчас 10% - это не критично. а то что импорт растет в абсолютном показателе - так он у нас растет везде, а процент остается примерно тот же.
не забываем про "если враг продает тебе ресурс дешевле, чем где-либо еще, то он лох ушастый и нужно покупать у него, чтобы сэкономить денег на еще несколько бтр"(с)
те деньги, что мы платим в бюджет РФ, для них все равно капля в море.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 07:01

  galex написав:"рост импорта из РФ" это методичка, действующая на эмоции.
нужно просто расчетливо подумать - чем плох импорт из России? тем что если это 30-40% они могут шантажировать по многим позициям. сейчас 10% - это не критично. а то что импорт растет в абсолютном показателе - так он у нас растет везде, а процент остается примерно тот же.
не забываем про "если враг продает тебе ресурс дешевле, чем где-либо еще, то он лох ушастый и нужно покупать у него, чтобы сэкономить денег на еще несколько бтр"(с)
те деньги, что мы платим в бюджет РФ, для них все равно капля в море.


Первое, рост импорта из РФ опережает рост импорта из других стран (включая весь блок ЕС), и доля РФ в импорте растет.
Второе, если покупать дешевое у РФ это выгодно и позитивно то что же наша власть так хвалится отсутствием закупок газа у РФ? Тут или трусы одеть или крестик снять...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:04

Re: Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7..

  Shram написав:Первое, рост импорта из РФ опережает рост импорта из других стран (включая весь блок ЕС), и доля РФ в импорте растет.


это манипуляция в стиле "вчера у меня было 20 копеек в кармане, а сейчас 80 - я стал богаче в 4 раза... а у тебя как было вчера 100 грн, так и осталось".

по доле рф в импорта очевидный нисходящий тренд еще с 2011. но с колебаниями.
galex
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