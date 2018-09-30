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Україна в IV кв.-2018 дев'ять разів запропонує валютні ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:07
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України в четвертому кварталі 2018 року планує вісім разів запропонувати покупцям доларові облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) і один раз (23 жовтня) - облігації в євро.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 19:07
И доходность тоже будет 1% как банки предлагают?
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